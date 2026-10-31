"Nuevas canciones": Axel afina, la banda pejotista de los Milei y el ruido de Bullrich

Todo año electoral tiene su repertorio. Y sus intérpretes. Axel Kicillof recorre provincias para armar una orquesta federal que no dependa de la partitura del PJ. Javier Milei duerme en Catamarca y ensaya a dúo con Raúl Jalil, un peronista que se ofrece para tocar en la banda presidencial. Patricia Bullrich acumula notas disonantes con el coro oficialista. De fondo, suena la marcha fúnebre de una economía en crisis.

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Axel afina

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El viernes Kicillof visitó Jujuy y se tomó una foto con el anfitrión, el gobernador radical Carlos Sadir. Juntos presentaron convenios de cooperación en salud, educación, seguridad y ciencia, y anotaron una frase de manual federal: "En democracia, pensar distinto no convierte a nadie en enemigo" se dijo. La visita siguió en Palpalá, con su armador local, el intendente Rubén Rivarola, y cerró con un acto en el club Altos Hornos Zapla. En su comitiva leyeron el encuentro como síntoma de que Milei pierde potencia en las provincias. Dirigentes jujeños hablan de una caída en su imagen de 66 a 33 por ciento, en línea con el derrumbe que se registra a nivel nacional. "Lo que ayer era un impulso hoy es un ancla para los gobernadores que aspiran a reelegir" resumió un funcionario bonaerense que trabaja en el armado nacional del gobernador.

En política no existe el espacio vacío. Lugar que no ocupa uno, rellena otro. Es el principio que parece guiar a Kicillof por la hoja de ruta que arrancó el 2 de abril en Ushuaia y apunta a distritos gobernados por la UCR y el PRO. Entre Ríos, Santa Fe y Chubut esperan fecha. El miércoles, en Grupo Provincia, el gobernador reunió a las tribus del peronismo santafesino, del Movimiento Evita a Ciudad Futura, y les pidió un acto antes de fin de año. No tomó partido en las internas locales. Su método es acumular, con terminales como Andrés Larroque y Gabriel Katopodis, que hablan con sectores que en Santa Fe se cruzan críticas.

El arreglo tiene un problema de armonía. Si se eliminaran las PASO, las candidaturas deberían dirimirse en internas partidarias y Kicillof no tiene garantizado que el PJ le abra una. Por eso los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, que empujaron el desdoblamiento bonaerense de 2025, aceptan ahora votar en 2027 junto con el resto del país. Jorge Ferraresi pide una estrategia que convenga a Axel. Lucas Ghi acompañará lo que disponga el gobernador. Carlos Bianco admitió que, con PASO nacionales vigentes, cuesta pensar en una fecha propia para Buenos Aires.

La banda pejotista de los Milei

Milei llegó a Catamarca el martes 27, en su primera visita a la provincia desde que asumió. Jalil lo recibió con cordón de honor. Viajaron Karina Milei, Luis Caputo y Diego Santilli. El miércoles inauguró plantas de carbonato de litio de Rio Tinto en el salar del Hombre Muerto, parte del Proyecto Fénix: más de 530 millones de dólares, 251 millones bajo el RIGI. El litio puso el escenario para una negociación contra reloj: la Casa Rosada necesita gobernadores para aprobar el Presupuesto 2027 y suspender las PASO.

En ese clima, Milei y Jalil intercambiaron elogios y el gobernador le propuso a Karina Milei armar una línea del PJ que apoye la reelección del Presidente. Jalil dijo contar con el visto bueno de Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y de Gustavo Sáenz, de Salta. Sería la ratificación de una banda pejotista que hace tiempo toca repertorio libertario.

La jugada tiene sus bemoles. Jalil no buscará un tercer mandato y acompañará a Gustavo Saadi para la gobernación, en un entendimiento con Lucía Corpacci, quien sostiene una posición distante al Gobierno. La tropa libertaria catamarqueña le hizo saber a Milei que no quiere un acuerdo con Jalil. La respuesta del presidente: faltó al evento que le organizaron los militantes locales.

La visita del presidente coincidió con el estallido de un escándalo local. Un relevamiento realizado por El Destape de los boletines oficiales de Catamarca registró que, hasta el 23 de octubre, el Ministerio de Salud firmó 430 resoluciones que ordenan pagos por 1.773,7 millones de pesos a Sanatorio Pasteur, Sanatorio Junín, el Instituto Médico Privado y la Fundación Dr. José Guido Jalil, firmas ligadas a la familia del gobernador.

El ruido Bullrich

En La Libertad Avanza suena otra disonancia con nombre propio. El jueves Martín Menem afirmó ante estudiantes que no hay dos candidatos en el partido y que el único es Milei. La frase tomó volumen el viernes, cuando la cuenta El Jefe, vinculada con el equipo digital de Menem, subió un recorte de menos de un minuto y el Presidente lo compartió. El mensaje apuntaba a Patricia Bullrich: la primaria libertaria que la senadora imagina como plan B queda descartada.

Bullrich venía moviendo las clavijas. Dijo que está preparada para ser Presidenta, sin confirmar candidatura. Se distanció de los ataques de Milei al periodismo en la cena de la Fundación Faro. Fue la primera dirigente oficialista en reconocer el triunfo de Lula, con la consigna de que "la gente decide en las urnas y su voluntad se respeta", y el Gobierno decía que había tomado nota del resultado. Presionó para que Santilli presente su informe en el Senado a fines de noviembre, el primero desde que asumió el 30 de junio. Compases de un crescendo personal que tropezó con una reprimenda del director de orquesta Peter Lamelas: el candidato de Trump es Milei, afirmó el embajador. Violín en bolsa, Bullrich aguarda ahora las elecciones del martes 3 de noviembre en Estados Unidos con una ilusión: que una derrota de Trump revalorice su propuesta de un "mileísmo sin Milei".

Su sostén son las encuestas. Una de CB Global Data, sobre 1.151 casos, la ubica 7,2 puntos arriba de Kicillof en un balotaje, 47,3 contra 40,1 por ciento. En ese mismo sondeo, Milei le gana al gobernador por escasos 2,4 puntos, 43 a 40,6.

Los números piden cautela. En la primera vuelta de esa medición Milei lidera con 27,1 por ciento y Bullrich queda cuarta con 8,5. El salto entre ambos escenarios no equivale a una transferencia de votos. El mismo estudio muestra que 57,5 por ciento prefiere un cambio contra 33,8 que pide continuidad. Esa mayoría no tiene dueño.

Heavy metal en el Titanic

La orquesta toca sobre un piso que cruje. El riesgo país rozó el viernes los 780 puntos, con una suba de 28 por ciento en octubre. Quedó 360 puntos arriba del mínimo de 402 que marcó en julio. El Merval perdió 6,3 por ciento en el mes. Parte del golpe llegó de Brasil: la reelección de Lula, que los inversores no habían descontado, hundió cerca de 14 por ciento al Bovespa el lunes 26. A eso se sumó la dificultad del Gobierno para recuperar la confianza y abaratar su financiamiento.

El deterioro golpea a la industria con particular ferocidad. La Cámara de la Industria del Calzado y el sindicato UTICRA contabilizan más de 200 fábricas cerradas y cerca de 10.000 empleos perdidos desde fines de 2023. La producción cayó 24,8 por ciento interanual entre enero y agosto y cerraría 2026 en 60 millones de pares, 20 millones menos que en 2025. El 14 de diciembre vence la medida antidumping que frena el calzado chino barato, y el sector marcha el 19 de noviembre.

Salarios que caen, trabajo que se pierde y economías regionales en crisis: un hardcore puro y duro del país que se encamina al pogo electoral.