Martín Menem y una definición clave sobre 2025: "Alianzas electorales"

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este viernes en La Plata el acto de lanzamiento del partido La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Integración Socio-Urbana, Sebastián Pareja.

En la previa al encuentro, el presidente de la Cámara Baja encabezó una conferencia de prensa en la que dio algunas definiciones importantes de cara al 2025 electoral que se viene, respecto a las alianzas electorales para el año que viene, que se puede interpretar como un mensaje hacia el PRO.

“Nosotros queremos armar un espacio congruente, sólido y coherente. No estamos pensando en alianzas electorales, porque las alianzas meramente electorales ya sabemos cómo terminan", alertó Menem, según consignó el portal La Tecla.

El riojano sostuvo que necesitan “alianzas ideológicas que tengan las mismas ideas los que se quieran sumar" y que "tengan las mismas ideas, las mismas convicciones y que sean capaces de defender todo esto que venimos proponiendo desde hace tres años desde que empezó este espacio político que viene de abajo hacia arriba viene de la gente hacia arriba”. "No miramos de dónde vienen, pero sí hacia dónde tenemos que ir", acotó.

Sobre las protestas contra LLA y las políticas de ajuste del presidente Javier Milei, por otro lado, Pareja sostuvo que no tienen "miedo" a los que "se organizan para estallarnos".

"No les tenemos miedo acá en la provincia de Buenos Aires y no les tenemos miedo en ningún rincón de la República Argentina. Gracias a Dios las condiciones han cambiado y hoy estamos hablando y pudiendo hablar con ustedes en suma libertad. Y en esa libertad, les permito decirles que no hay ningún tipo de temor”, señaló el armador bonaerense de LLA, que indicó que el cambio de sede del evento se dio “meramente por cuestiones operativas”.

Karina Milei encabezará a partir de las 18 un acto en el Club C.O.P.A.R.A en la localidad platense de Villa Elvira. En las inmediaciones, manifestantes se congregaron para repudiar la presencia de la hermana del Presidente.

El partido nacional de LLA se lanzó a fin de septiembre con un acto en Parque Lezama, encabezado por Karina Milei. La secretaria General de la Presidencia coordina la construcción del sello nacional, herramienta que permitiría prescindir de alianzas electorales con otros partidos.

Si bien la semana marcó una relación frutífera en el Congreso de LLA con el PRO, la posibilidad de que esto avance en una alianza electoral para las legislativas de 2025 dependerá del vínculo de Javier Milei y el ex presidente y líder del partido amarillo, Mauricio Macri.