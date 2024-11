Diputado massista presentó un proyecto para suspender las PASO en la provincia de Buenos Aires

En medio de rumores de la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) por parte de la gestión de Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para “suspender preventivamente” las PASO el año que viene. De esta manera, el escrito podría ser la llave que use el gobernador Axel Kicillof para definir el sistema electoral que utilizará en los comicios de medio término.

El diputado del Frente Renovador y armador de Sergio Massa en tierras bonaerenses, Rubén Eslaiman, presentó un escrito en la Cámara de Diputados que consta de dos artículos aunque el crucial es el primero: “Suspender para el 2025 la aplicación del régimen de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para la selección de candidatos a cargos públicos selectivos”, dispuesto por ley 14.086. El otro es de forma y solo indica la comunicación del proyecto - en caso de aprobarse - al Poder Ejecutivo.

El proyecto podría ser una salida a la encrucijada en la que se encuentra Axel Kicillof, quien antes de que termine el año definirá qué sistema electoral adoptará para los comicios intermedios de 2025. Desde Casa de Gobierno detallaron a El Destape que el gobernador “sabía de la existencia del proyecto” antes de ser presentado. “Sergio Massa habló del tema con Axel”, agregaron. Si bien optaron por no opinar ni a favor ni en contra del escrito, el proyecto contaría con el visto bueno desde calle 6.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Entre las pocas certezas a la fecha, la ley de Boleta Única Papel (BUP) para los cargos nacionales prohíbe a las provincias “anexarse” en caso de querer implementar el mismo sistema y establece que se haga en “urnas separadas”. Por eso, para Kicillof implica “un desdoblamiento de facto”. En diálogo con este medio y luego de haber encabezado el acto por el Día de la Soberanía en San Pedro, el mandatario fue directo: “Mira a qué altura estamos (20 de noviembre) y todavía estamos viendo qué va a hacer Nación, porque son todos acuerdos transitorios con diferentes fuerzas”.

En esa línea, afirmó que “la única certeza es que arruinaron algo que funcionaba. Milei resolvió por ley la Boleta Única Papel y agregó que la boleta provincial tiene que estar separada de la nacional, por lo que tienen que ser dos urnas distintas. O sea que si votáramos el mismo día, sería en dos urnas distintas”. Para el gobernador, con la BUP desdoblada se repetiría una elección similar a la que ocurrió en 2023 en Capital Federal: “Es lo que hizo (Horacio Rodríguez) Larreta y generó 20% de caída en la participación en la segunda votación”.

En la Legislatura bonaerense los votos para el proyecto, si bien tienen que trabajarse y consensuarse, estarían. “No podemos ponerle trabas al Gobernador en el sistema electoral que quiera aplicar”, dijo a este medio un diputado que no forma parte del bloque oficialista. De convertirse el proyecto en ley, el mandatario tendría que tomar otra decisión más: desdoblar completamente o no lo comicios. Es decir, definir si las elecciones provinciales se realizan el mismo día que las nacionales o se cambia la fecha. Según pudo averiguar este medio, en caso de que las elecciones nacionales se hagan completamente por separado a las provinciales “las elecciones bonaerenses le costarían al gobierno de Kicillof entre $50 y $60 mil millones”.

A ello deben sumarse cuestiones logísticas y organizativas como determinar y asegurar a las autoridades de mesa, fiscales, las fuerzas de seguridad que custodiarán las urnas antes, durante y después de haber finalizado lo comicios. Por estas semanas desde el gobierno bonaerense se reunieron en reiteradas oportunidades con la Junta de la provincia de Buenos Aires, con funcionarios de la Cámara Electoral Nacional y con el titular del Juzgado Federal Electoral N°1, Alejo Ramos Padilla, para buscar una salida al tema.

En el último Juzgado mencionado reina el silencio. El organismo encargado de llevar adelante cada elección bonaerense cerró filas en los últimos días para dejar lugar a que en calle 6 definan qué sistema electoral utilizar, y a partir de allí enfocarse en la compleja tarea de armar los comicios 2025. “Es momento para que decida la política”, dijeron a este medio desde dicha área.