Wado de Pedro en modo campaña: acto federal con Massa y estreno de búnker en camino

Viajan este viernes a Catamarca, donde los recibirá el gobernador Raúl Jalil, quien fue clave para la lista única. El ministro del Interior está muy activo en su rol como jefe de campaña, con nuevo búnker.

Sergio Massa y Eduardo "Wado" de Pedro viajan este viernes a Catamarca para compartir un acto juntos. Allí los recibirá el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, uno de los hombres que fue clave para el armado de la lista única presidencial liderada por el tigrense. Por su lado, el ministro de Interior ya se viste con el traje de jefe de campaña y pone en marcha el nuevo búnker de Unión por la Patria.

La fiesta del poncho, recorrido de fábricas y algodoneras será parte de la agenda del precandidato a presidente por UP y del funcionario que estará en la lista, ya que encabeza la nómina de senadores por la Provincia de Buenos Aires.

Wado vuelve a retomar un rol protagónico tras su bajo perfil en las últimas semanas luego del cierre de listas, que lo tuvo sobre todo recluido en su casa en Mercedes. Si bien sintió el golpe de no poder acceder a la candidatura para Jefe de Estado, tuvo el respaldo pleno de Cristina Kirchner y de Massa en las horas siguientes a ese viernes 23 de junio a la noche en la que UP en su cuentas de Twitter revelaba el binomio que iría por la presidencia. De hecho, en el primer spot de Unión por la Patria es el primero que aparece, antes de Agustín Rossi y Massa. "Y sí, es el jefe de campaña, ¿cómo no va a estar?", argumentaron en su entorno.

Con las elecciones fuera del Ministerio de Interior, ya que pasaron a manos de Julio Vitobello en la Secretaría General de Presidencia, Wado se dispuso plenamente al nuevo rol que tiene en UP. Y ya puso primera.

El jefe de campaña de Massa pule los últimos detalles para la inauguración oficial del nuevo búnker de Unión por la Patria. Será un centro de cómputos donde se centralizará la campaña del oficialismo. Está situado en la calle Bartolomé Mitre, en el microcentro porteño, a metros de la Casa Rosada.

Este jueves tuvo una reunión con los equipos de comunicación de campaña para empezar a definir la estrategia de UP. El bunker es un lugar amplio con dos pisos, renovado y con afiches y gigantografías con el nuevo logo de la flamante coalición.

Si bien funcionará como comité, búnker, comando de campaña y centro de cómputos, ese espacio del microcentro no sería el elegido para aguardar los resultados de los domingos de las PASO, generales o el balotaje. Aunque aun no está confirmado, ese sitio sería el clásico Centro Cultural C, de la calle Chacarita. Allí fue la celebración del Frente de Todos en 2019. ¿Se respetará la cábala?

Con una interna que se mantiene en tranquilidad y con la oposición con fuego cruzado, el gran objetivo de la campaña para el oficialismo estará post PASO. "Vamos a poner todos los cañones para octubre. No queremos quemar mucho ahora", afirmó a El Destape una fuente del kirchnerismo con buena llegada a Cristina y que estará en una lista. "Queremos ganar en primera vuelta y creemos que podemos hacerlo. Además, ahí vamos a saber bien cómo será campaña. Porque una cosa es que gane (Horacio Rodríguez) Larreta y otra es que gane (Patricia) Bullrich", le contó a este portal.

El oficialismo viró su discurso en las últimas semanas sobre qué rival le conviene que gane en los playoffs de la política. Antes, desde UP especulaban con que lo mejor era una victoria de la exministra de Seguridad y que eso podría beneficiar a Massa en una posible segunda vuelta. Pero hace días que esos dichos cambiaron. La frase que predomina es: "Le tenemos que ganar a cualquiera de los dos, no tenemos preferencias". Y la repiten en todo lugar de Unión por la Patria.

Por otro lado, Wado volverá a verse con Jalil. El gobernador de Catamarca fue una de las llaves para liquidar la PASO entre De Pedro y Scioli. El mandatario provincial se reunió en las horas previas a la decisión final con Alberto Fernández en Casa Rosada y con Cristina Kirchner en el Senado y fue uno de los principales negociadores para que finalmente UP tenga una lista única encabezada por Massa, que luego le creció una interna con Juan Grabois.