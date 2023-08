Votó Axel Kicillof en las elecciones PASO 2023: "Esta elección es decisiva"

Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires y también candidato de Unión por la Patria, emitió su voto este domingo por la mañana.

Axel Kicillof emitió su voto en las Elecciones PASO 2023 en la Escuela Superior de Formación en Salud, ubicada en el 963 de la calle 4 de la ciudad de La Plata. Antes de ingresar al cuarto oscuro, el gobernador de la provincia de Buenos Aires que va por la reelección fue convidado con unos mates por parte de las autoridades de mesa.

"Buenos días a todos y todas. Acabo de sufragar y fue todo muy rápido. Empieza una jornada importantísima. Estamos a 40 años de la recuperación de la Democracia y, más allá de los posicionamientos políticos, eso se actualiza y se logra a través de cada comicio y cada acto electoral. Es un día importantísimo y un día en el que todo el Pueblo tiene que expresarse. Está todo desarrollándose con normalidad", expresó Kicillof tras haber votado y en diálogo con la prensa.

Al mismo tiempo, el gobernador indicó: "Llamamos a toda la provincia de Buenos Aires a votar. Es un lindo día, día para votar. Es una elección importantísima. Hay que votar en las PASO". Y agregó: "Es una elección importantísima, donde se comienza un proceso electoral que tiene diferentes instancias, pero esta es decisiva. Se va a decidir quién es el candidato del Oficialismo y quién es el de la oposición. Es un momento de mucha responsabilidad".

Consultado por lo compleja que fue la etapa de la última dictadura cívico-militar (entre 1976 y 1983), tiempos en los que no había elecciones, Axel remarcó: "Cuando volvía la Democracia yo tenía 13 años, todavía no votaba, pero me tocó vivirlo y no se podía votar ni hacer tantas cosas. Hoy todavía estamos con sectores discutiendo temas como lo de los derechos humanos o desaparecidos. Estamos a 40 años y hay que reafirmarlo, ejercer el derecho electoral que mucho tiempo estuvo privado".

Finalmente, Kicillof dejó en claro que aquella persona que elige no votar también "está votando" porque "otro vota y decide" por esa persona. "Está entregando un derecho importantísimo en manos de otro. Algo tan central sobre cómo se va a tratar la provincia de Buenos Aires en los próximos años no podemos dejarlo en manos ajenas", añadió.

Qué se vota este domingo de elecciones PASO 2023

Este domingo, todo el país vota en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para definir a los candidatos que participarán en la elección general del 22 de octubre. Union por la Patria, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza son los tres principales partidos.

En las PASO se elegirá a quiénes competirán en las elecciones nacionales para presidente, vicepresidente, 43 representantes del Parlasur, 130 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Asimismo, los distritos de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos celebran sus propias PASO locales, mientras que la provincia de Santa Cruz realiza su elección general, para definir gobernador, diputados provinciales y municipales.

