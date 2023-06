Un excandidato del libertario dijo lo que todos piensan de Milei

Se trata del ex candidato a Gobernador de Neuquén por La Libertad Avanza, Carlos Eguía. Destrozó al candidato a presidente.

El ex candidato a Gobernador de Neuquén por La Libertad Avanza, Carlos Eguía, destrozó al candidato a presidente Javier Milei. Luego señaló una afirmación sobre su postura política que repitieron también otros dirigentes: "No es casta, es recontra casta".

En declaraciones a Radio Mitre, Eguía sobre los motivos de su enojo detalló: “Me pidieron cargos en la Legislatura de Neuquén. Me lo pidió Julio Serna, primero, y después me lo pidieron en una conferencia que tuvimos Karina [Milei], Carlos Kikuchi y yo. Pensé que Karina le iba a decir a Serna: ‘Váyase, ya no trabaja con nosotros’, y me dijo que era una pavada. Entonces, le dije a Karina que le dijera al hermano que le donara el sueldo a Serna”.

Además, recordó las contradicciones entre el discurso de Milei y sus acciones. “Me estás hablando de que metamos más ñoquis y estamos diciendo que vamos a terminar con los ñoquis; me estás diciendo que vamos a achicar al Estado y lo vamos a agrandar. Todo tiene un límite. Creía en una persona y evidentemente me equivoqué”, sentenció.

Siguió Eguía: “Lo que más me dolió es que antes de las elecciones en Tucumán dijo: ‘Ahora nos jugamos la primera gran batalla’. ¿Y nosotros qué somos, mierda? ¿Qué somos los que jugamos en Río Negro, en Neuquén y en La Rioja?”. Y además, cuando el lunes o el martes le preguntan por el resultado [en alusión a la derrota que sufrieron allí los libertarios], él dijo: ‘¿Pero en la boleta ustedes vieron mi cara?’. Tenés que ser un turro para decir eso, o creerte que sos un mesías”.

Por otro lado, el neuquino recordó por qué decidió en un primer momento encolumnarse en las filas del libertario. “Cuando me preguntaste por la diferencia entre Javier Milei y Juntos por el Cambio (JxC), yo dije que este tipo tenía más pelotas”, le recordó al periodista Eduardo Feinmann. Luego, dijo sobre su percepción actual respecto del aspirante a jefe de Estado: “No estoy enojado, estoy decepcionado”.

Y siguió: "Milei es más que un traidor. Estoy muy desilusionado con él, es un mentiroso. Hace 10 días me vinieron a pedir cargos en la Legislatura, son unos caraduras. La única vez que hablé con Milei fue para pedirle un video apoyando mi candidatura. Y me lo negó Karina diciendo que le hacía quilombo con el resto de las provincias. ¿Qué se le va a gastar la cara?"

"Milei nunca me llamó después de las elecciones en Neuquén. No me dijo absolutamente nada. A Milei cualquier colectivo le viene bien. Milei no es la casta, es la supercasta. Es un mentiroso", lanzó contra Milei.

Y remató: “Milei hace la campaña con la guita nuestra, no pode plata en ninguna provincia. Yo le gané a Juntos por el Cambio por 5 puntos y no me llamó para decirme nada. Milei es un collar de melones, en la elección en la que fui solo me fue mejor. El turro es Milei, la hermana le organiza la agenda”, concluyó.