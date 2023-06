Tras el fallo de la Corte, San Juan votará a gobernador el 2 de julio

Lo definió el Tribunal Electoral de San Juan. La Corte inhabilitó el viernes a Sergio Uñac como candidato a gobernador.

El Tribunal Electoral de la provincia de San Juan informó este viernes que las elecciones provinciales suspendidas por la Corte Suprema de Justicia se realizarán el próximo domingo 2 de julio.



La decisión, informada en una conferencia de prensa en la capital sanjuanina, se conoce luego de que ayer el máximo tribunal inhabilitara al gobernador Sergio Uñac para que se presente como candidato a un nuevo período como mandatario provincial, al considerar que otra postulación sería inconstitucional.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente dispuso que Sergio Uñac está inhabilitado para ser candidato a gobernador de la provincia de San Juan. Ahora se debe elegir un nuevo candidato del oficialismo en ese lugar.

Así votaron Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz en forma concurrente. No votó Ricardo Lorenzetti. El magistrado no lo hizo porque no había intervenido en la cautelar que suspendió las elecciones.

Uñac repudió este jueves el fallo. "Como ya lo he dicho, sostengo y sostendré mi respeto a las instituciones del Poder Judicial. Acataré lo que la Justicia dispone. Aunque no comparta, en lo absoluto, una decisión que refleja, de la peor manera posible, la judicialización de la política", expresó en su cuenta de Twitter.

Uñac apuntó contra los argumentos que el máximo tribunal usó para impugnar su candidatura a gobernador. "En su fallo la corte reconoce que el Tribunal Electoral provincial hizo una interpretación textual, y que aunque no hubiera una prohibición en nuestra constitución, toman el criterio en base a la Constitución Nacional para la inhabilitación, soslayando la autonomía provincial", manifestó.

"La mala comedia de enredos que empezó el 9 de mayo y sumó idas, vueltas, marchas y contramarchas, culmina con un final que todos podíamos prever: la Corte Suprema avasallando cualquier rasgo de federalismo y violando la autonomía de San Juan", dijo Uñac.

Y agregó: "En ese mismo marco de respeto a las instituciones, ayer le solicité a la Corte que, luego de casi un mes sin pronunciarse, se expidiera en forma inmediata sobre la situación de fondo asociada a la inoportuna y lamentable suspensión de los comicios".

Respecto a ese pedido que le hizo al máximo tribunal el martes, el gobernador manifestó: "Debo reconocer que, al menos en eso, pudieron escucharnos. Aunque más no fuera para ratificar la cancelación de cualquier tipo de esperanza albergada por nuestro pueblo de poder ejercer democrática, constitucional y autónomamente su derecho a elegir un candidato".

A modo de cierre, Uñac volvió a cuestionar la "judicialización de la política". "Lo ratifico: pueden judicializar la política y evitar que se elija democráticamente a un candidato. Pero lo que no vamos a permitir de ninguna manera es que destruyan un proyecto que hizo a San Juan crecer y que fue elegido y ratificado por los sanjuaninos el último 14 de mayo", sostuvo y añadió: "Voy a seguir trabajando por San Juan como lo vengo haciendo desde hace más de 20 años, porque esa es mi vocación, voy a seguir apostando por una Justicia que sea justa, y por una política que definitivamente esté al servicio de la gente. Es lo que los sanjuaninos nos merecemos".

La Corte resolvió que la Constitución Nacional establece una pauta republicana que las impide aunque no haya una prohibición expresa en las constituciones provinciales, lo que podría aplicarse a muchos casos, incluyendo gobernadores e intendentes.

En el caso de San Juan hubo voto conjunto de Rosatti y Maqueda y concurrencia de Rosenkrantz. Significa que hubo mayoría en la parte dispositiva pero no en los fundamentos. Lorenzetti no votó porque no había intervenido en las medidas cautelares previas.

Ahora, se debe elegir un reemplazo para Uñac. Uno de los que suena es Rubén Uñac. Se trata del hermano del gobernador. Fue diputado nacional en dos períodos, entre 2005- 2007 y 2011- 2015. Y es actual senador nacional desde el 2017.