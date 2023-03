Tras el apoyo de CFK, Wado de Pedro se reúne con gobernadores del PJ y la UCR

Cristina Kirchner lo elogió en Río Negro tras la polémica por su foto con un directivo de Clarín, que el ministro de Interior cree que fue fogoneada por el "fuego amigo". Con traje de presidenciable, el funcionario llega a su primer encuentro del año con mandatarios del Norte Grande, que serán tanto oficialistas como opositores.

Se vienen días clave de cara a las elecciones 2023. Eduardo "Wado" de Pedro ya agarró el bastón de mariscal y espera definiciones. Cristina Kirchner lo elogió en el acto del viernes en Río Negro. Fue tras la polémica por su foto con un directivo de Clarín en Expoagro, que el ministro de Interior cree que fue fogoneada por el "fuego amigo". Este martes tendrá su primer encuentro del año con los gobernadores del Norte Grande, ese grupo que está integrado por oficialistas y opositores.

Con una agenda de ciencia y vivienda, Wado viaja a Catamarca para encontrarse este martes con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco), Juan Manzur (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta). Lo acompañarán a De Pedro otros funcionarios como el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti.

Será el 16º encuentro de la Liga del Norte. Wado no faltó nunca desde que asumió. "Ya reúne más gobernadores que Alberto", bromearon ante El Destape desde su círculo político. Los mandatarios provinciales por estas horas viven varias encrucijadas. Una de ellas es la reelección del Presidente, a la que no adhieren. Y la otra es la lucha contra la proscripción de Cristina Kirchner. La gran mayoría no emitió sonido al respecto.

El ministro de Interior cree que son las provincias menos escuchadas las del norte y que él siempre les puso el oído. Y que no pudo formar otra liga así en el resto del país. Además, con este tipo de encuentros, Wado intenta dar el mensaje acuerdista que propone la vicepresidenta hace meses y que definió como nunca en su exposición en Viedma.

Habrá peronistas y también radicales en el encuentro en Catamarca, como Valdés y Morales. Claro que no habrá temas espinosos dentro del temario, como por ejemplo la coparticipación, en la que la disputa lo incluye a un socio de ambos en Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta. "Se dan reuniones más técnicas sobre cuestiones económicas y de proyectos que atañen al norte. No hay rosca política acá", cuentan a El Destape testigos de las reuniones.

De Pedro viene de vivir una dura semana que dañó su capital político, cuando hace una semana se difundió una imagen suya en Expoagro junto al director de Clarín, Jorge Rendo, integrante del vuelo del lawfare a Lago Escondido con jueces y fiscales. La foto generó críticas, sobre todo de parte del espectro K.

El ministro cree se trata de un "carpetazo". "Un vivo le sacó la foto y la difundió justo cuando empezaba a ponerse el traje de candidato", analiza una fuente del entorno de De Pedro. Pero hay algo más: desde su riñón afirman tener probado que fue fogoneado y propagado por el "fuego amigo". Sin decir nombre, señalan a "uno que el sábado estaba arriba del escenario". "Le dieron manija en los chats de la militancia y en las redes con fuerza. Ya sabemos quiénes son", advirtieron desde el riñón del funcionario.

Se refieren al acto que armó la militancia kirchnerista en Avellaneda, denominado "Luche y Vuelve, Cristina 2023", donde se pidió por la candidatura de CFK y además se hizo un plan de lucha contra la proscripción de la expresidenta.

Los "gritos" en las redes y medios contra De Pedro por esa imagen empezaron a ser enterrados el viernes por la propia Cristina. "El que mejor lo definió fue el ministro Wado de Pedro cuando dijo 'han reemplazado al código electoral por el Código Penal'", afirmó la vice mientras cuestionaba los argumentos del fallo de Vialidad. Fue una de las pocas personas que nombró CFK en su discurso en Río Negro.

Wado aún espera definiciones para lanzarse de lleno como candidato. Está a la espera de Cristina ("voy a estar donde ella me lo pida", repite en privado) y aguarda la decisión de Alberto Fernández. Un dirigente de su entorno deja clara la postura del ministro, que es compartida por todo el arco cristinista: que el mandatario se baje de ir por la reelección.

En una entrevista radial de la semana pasada, De Pedro expresó sobre los comicios que se vienen: "Siempre concibo la política de manera colectiva. Lo que mis compañeros y compañeras digan lo haremos. Estoy dispuesto a sumarme y respaldar lo que este espacio crea mejor para las elecciones 2023. Tengo mi ego sumamente afuera de la política. No tengo problemas en acompañar a un proyecto desde el lugar que me toque".

El ministro en estos días empezará a subir el perfil, a dar más entrevistas, a darle un rol preponderante a la comunicación y a caminar por las provincias. Sin embargo, en su equipo son cautos. "No puede empezar a hablar en medios y decir que va a ser candidato ni nada por el estilo porque estamos todavía en medio de una incertidumbre que irá bajando en las próximas semanas", afirmaron ante El Destape.