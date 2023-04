Tolosa Paz reclmamó una PASO en el Frente de Todos "para que nadie se sienta excluído"

Acompañada por Agustín Rossi, Santiago Cafiero y Aníbal Fernández, la ministra respaldó la gestión del Presidente.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pidió la realización de unas primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) en el Frente de Todos (FdT) para que "nadie se sienta excluido en la construcción colectiva que es el peronismo". La funcionaria encabezó un Plenario de la Militancia, en la localidad bonaerense de Ensenada, acompañada del jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi, el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Un día antes, Axel Kicillof volvió a desafiar para competir en una interna "a cualquiera que quiera presentarse" en la provincia de Buenos Aires.

"Que nadie se sienta excluido. Todo tiene que ser de abajo hacia arriba y con el voto popular y en el marco de una construcción colectiva. Eso es el peronismo", señaló Tolosa Paz al presentar el espacio "Camino a la Victoria". La ministra ponderó la gestión del presidente Alberto Fernández al afirmar que "se hizo mucho y todavía resta mucho por hacer", pero consideró que "los problemas actuales no se van a solucionar con las recetas irresponsables que vende la derecha por televisión".

"Siento orgullo de ser parte de un gobierno que jamás tomó una decisión en contra de nuestro pueblo. No podemos detener la marcha hacia adelante. Entendemos que a veces los objetivos no se alcanzan, pero lo único que no puedo hacer es bajar los brazos. De eso estamos hechos los militantes", subrayó la ministra.

Tolosa Paz estimó que se transita "un momento de las dificultades", en el cual "no se puede dejar de reconocer el esfuerzo de nuestro presidente Alberto Fernández y en el gesto que tuvo en estas horas", al referirse al anuncio que el mandatario formuló ayer sobre su decisión de no presentarse como candidato en las próximas elecciones.

El jefe de Gabinete se refirió a su presencia en este acto con una serie de fotos que publicó en sus redes sociales que acompañó de un mensaje. "En el plenario de la militancia del Camino a la Victoria, estuve junto a la compañera Victoria Tolosa Paz. Recordando lo que está en juego en las elecciones de este año y la importancia de defender nuestro proyecto frente al avance de la derecha", apuntó Rossi en un texto publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Al hacer uso de la palabra, Cafiero consideró que "es tiempo de que la lapicera la tengan los militantes", al aludir a las palabras que ayer pronunció el jefe de Estado al anunciar que desistía de competir por una reelección. "Es el momento de desalambrar al peronismo. Es el tiempo de recorrer cada barrio, cada localidad, toda la provincia y toda la Argentina y de llevar en alto nuestra bandera, nuestro proyecto, porque es el proyecto del pueblo", subrayó.

En ese sentido, Cafiero afirmó que "existe una cadena de desánimo que dice que el peronismo está derrotado, que se tiene que conformar con algunas elecciones locales pero que no puede ganar las elecciones nacionales". Cafiero describió al peronismo como "militancia, es barrio, bandera y canción, y le dedicó un mensaje a la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) al recomendarles que "no den por muerto al peronismo".

Por su parte, Aníbal Fernández afirmó que la coalición oficialista "es un espacio en el cual se considera que se debe hacer política entre todos" y señaló: "Trabajamos junto a un Presidente que eligieron las compañeras y compañeros peronistas y seguimos creyendo en él y en trabajar fuerte para hacer muchas cosas que nos importan a todos".

Kicillof, sobre una posible interna

El viernes, al término de la reunión del consejo nacional del Partido Justicialista que convocó al Congreso el 16 de mayo para definir la alianza del Frente de Todos, el gobernador Axel Kicillof aseguró que parte de la estrategia electoral que se discutirá ahora es si la coalición oficialista irá con un candidato a Presidente de consenso o si se definirá en una interna.

Respecto a una PASO en la provincia de Buenos Aires, se mostró abierto a esa posibilidad. "Cualquiera que se quiera presentar, vamos a estar ahí", desafió.

Con información de Télam