Tensión con Javier Milei mientras votaba en las PASO 2023: "No me colé"

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, votó en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para las elecciones 2023 y protagonizó un momento tenso con los demás votantes que lo acusaron de colarse en la fila. El libertario se cruzó con otro hombre que lo acusó y le gritó mientras avanzaba a emitir su voto.

"Yo no me colé", le dijo a los gritos Milei a otra persona que lo cruzó cuando avanzaba a votar junto. Previamente, el candidato de La Libertad Avanza bajó del auto a unas cuadras y decidió caminar hasta la UTN acompañado por su hermana y principal asesora, Karina. “¿Quién me va a recomponer el tiempo que estoy haciendo en esta cola?”, agregó.

“Lo que pasa por andar improvisando”, disparó previo a votar en medio de un tumulto de gente que se amontonó ante las demoras e inconvenientes que se produjeron en toda la Ciudad a raíz del sistema de elección concurrente (dos urnas, una con boletas de papel y otra electrónica).

"Esta improvisación de hacer cambios para perjudicar a otras fuerzas me parece que se está manifestando en problemas técnicos, lo habíamos anticipado", cuestionó.

En tanto, sobre la elección PASO 2023, aseguró ser "bilardista" y que esperará los resultados. "El sistema se cambia votando. Hay que seguir profundizando el sistema y que la gente tome conciencia que votando es el mecanismo para cambiar", afirmó.

Las críticas por los problemas con el voto electrónico

En el inicio de las Elecciones PASO 2023, se detectaron problemas con las máquinas para ejercer el voto electrónico. Por este motivo, las autoridades están analizando la posibilidad de postergar el cierre de los comicios en este distrito ya que podría complicarse cumplir con el horario original. La decisión se conocerían recién a la tarde, cerca de las 18.

De darse esta situación, los primeros resultados de las votaciones que se realicen en CABA para elegir jefe de Gobierno porteño y cargos locales sufrirán algunas demoras, que podrían ser de una hora o más, dependiendo de la escuela.

En las últimas horas, la jueza federal con competencia electoral de la ciudad de Buenos Aires, María Servini, advirtió sobre las fallas en las máquinas y dijo que "resulta preocupante el grado de improvisación" en su manejo. Alertó a la Cámara sobre la "impericia nunca antes vista en la organización y ejecución de un proceso electoral".

"Se estima que aproximadamente un 30 por ciento de las máquinas estarían en esa situación", afirmó la magistrada, quien afirmó casi al mediodía en una entrevista con Radio Rivadavia que "por ahora" no ordenó la postergación del horario de cierre de votación en CABA. No obstantes, fuentes oficiales confiaron a este medio que es muy probable que esta decisión se tome en las próximas horas.

Las primeras elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron esta mañana con normalidad y afirman que "se están desarrollando sin inconvenientes en los 1.097 establecimientos habilitados para tal fin". Según pudo saber El Destape, solo 87 máquinas habilitadas para la votación con la Boleta Única Electrónica (menos del 1 por ciento del total) registraron problemas en el inicio de la jornada que ya fueron subsanados.

En algunas mesas se registraron inconvenientes por ausencia de autoridades de mesa pero aseguran que "ya fueron cubiertas" y aseguran que "no se registran en este momento inconvenientes en las mesas de votación".

Según contó la propia Servini al canal IP, "en algunas escuelas el técnico dijo 'No la sé arreglar'. En otras la máquina prende pero no imprime. En otras faltan cables. Es una improvisación". La jueza federal adelantó que pidió un informe pormenorizado del funcionamiento de cada máquina en cada mesa de la ciudad y que, en base a él, decidirá a último momento, si posterga el horario de sufragio en los lugares en los que persistan los problemas o las demoras.