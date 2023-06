Tagliaferri, senadora larretista, cruzó a Macri por la incorporación de Schiaretti: "Una decisión meramente electoral"

La legisladora defendió la decisión de incorporar al gobernador cordobés. También cusó a Patricia Bullrich de tener "una doble vara" y de no respetar la cultura política de ampliación que tiene el PRO y Juntos por el Cambio. Descartó una ruptura del espacio y apeló a que el conflicto se encauce de cara a los comicios.

La interna en Juntos por el Cambio, especialmente en el PRO, recrudeció en los últimos días por la intención de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a la coalición de cara a las elecciones 2023. La decisión provocó el rechazo de Mauricio Macri y Patricia Bullrich y una frustrada reunión en la que no se consiguió una solución. Esta mañana, en una entrevista con Radio Mitre, el ex presidente salió con los tapones de punta contra el Jefe de Gobierno y lo acusó de "poner en crisis" a Juntos por el Cambio. "No se propone un cambio de las reglas de juego si uno es un dirigente que está tranquilo y seguro en el camino en el cual va", afirmó un Macri visiblemente enojado.

En diálogo con El Destape, la senadora nacional y vocera política de Larreta, Guadalupe Tagliaferri, apuntó contra la "doble vara" de Bullrich y se mostró sorprendida por los dichos del fundador del PRO, que consideró van en contra del a cultura política del partido. "Me llama la atención que Mauricio, que es el que inició esta dinámica de sumar y ampliar, hoy esté tan en contra de sumar a Espert o Schiaretti", afirmó.

- ¿Cómo describirías hoy la situación del PRO?

- Queremos seguir trabajando con la misma cultura política que tiene el PRO y que es la de sumar personas que tienen un norte común. El PRO históricamente se conformó así; Juntos por el Cambio se conformó así. Estamos convencidos que en Argentina se necesita una mayor base de sustentación política para hacer las transformaciones que son necesarias, para poder garantizar la gobernabilidad, para poder empezar un camino de desarrollo. Eso supone una ampliación que no solo el PRO la tiene en su en su ADN político. Estoy en el espacio cuando éramos Compromiso por el Cambio al Cambio y nos fuimos siempre ampliando, de hecho Horacio recibió a Patricia que tenía su partido Unión por Todos en el 2013. El ideario de nuestro ADN político tiene que ver con armar un espacio político con la capacidad la sustentación para poder resolver la vida a la gente. Eso lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires, lo hemos hecho durante muchísimos años, primero con Mauricio y después con Horacio y ha sido las génesis también de juntos por el cambio, que era la UCR, la Coalición Cívica y el PRO con Mauricio a la cabeza decidiendo que para ganarle al kirchnerismo hace falta sumar voluntades en términos políticos y en términos legislativos. Mauricio durante muchos años ha tenido una excelente relación con Schiaretti.

- ¿Y por qué ahora se opone al ingreso de Schiaretti?

- Habrá que preguntarle a Mauricio. A mí realmente me llama la atención. Hace un año Patricia Bullrich planteaba la incorporación de José Luis Espert dentro de Juntos por el Cambio. Mauricio Macri, la de Schiaretti. Y pareciera que por una cuestión meramente electoral y personal estamos cambiando las opiniones respecto a lo que se decía hace un año. Hace dos años incorporamos a López Murphy y estuvimos de acuerdo y hoy López Murphy es parte de Juntos por el Cambio.

- ¿Qué te llama la atención de esta reacción?

- Me llama la atención la doble vara de Patricia. Tiendo a considerar que esto es una decisión meramente electoral. Como que no quiero que no entren más porque no quiero que me perjudique mi proyecto personal. Este es un proyecto colectivo de país, entonces por qué López Murphy sí antes y ahora Espert no. Por qué antes Schiaretti era un aliado con el que Mauricio Macri cuando era Presidente hablaba en forma permanente y ahora no. Nuestra postura no ha cambiado, tenemos la cultura política que ha tenido históricamente el PRO y que tiene Juntos por el Cambio y que es sumar a aquellos que quieran definitivamente transformar el país con una base de sustentación política grande. Nosotros no nos movimos de ahí, no hacemos especulaciones.

- Pero para Macri Larreta cambió las reglas.

- No estamos cambiando las reglas de juego. Nuestro espíritu siempre fue el de sumar. Sumar a Carolina Losada, a Facundo Manes, a López Murphy. Patricia sumó a Joaquín de la Torre que fue fundador del Frente Renovador. Mauricio Macri sumó a Pichetto en el 2019. Por qué todos esos sí, y Schiaretti no.

- ¿Por qué creés que esto está ocurriendo ahora, a pocos días del cierre de alianzas?

- No sé cuál es la interpretación final, lo que sí me queda claro es que no se respeta la cultura política que ha tenido a lo largo de toda su vida el PRO y la de Juntos por el Cambio del 2015 a la fecha. Pensemos cómo se conformó el PRO. Éramos personas que veníamos de distintos espacios como Ritondo, Santilli, la misma Patricia Bullrich o Pichetto, quien fue en 2019 nuestro candidato a vicepresidente.

- ¿Qué creés que va a terminar ocurriendo?

- Horacio incorporó en la Ciudad desde Martín Lousteau hasta Roy Cortina dentro de la misma boleta. Hoy es una coalición parlamentaria y de gobierno. Lo que importa son las personas y cómo te comportas. Espero que se resuelva con calma hacia la gente porque pensar diferente no tiene que ser un atributo que nos lastime, sino que nos enriquezca.

- En las encuestas, de noviembre para acá, perdió nueve puntos Juntos por el Cambio en medio de la pelea entre sus precandidatos. ¿Corre riesgo la unidad?

- No corre riesgo la unidad en absoluto. Lo que sí sucede y hay una hay una diferencia con el Gobierno y es que nosotros no estamos gobernando. Tenemos una gran cantidad de dirigentes políticos de peso a nivel nacional y eso supone administrar las diferencias. La diferencia es que no nos mandamos cartas por Facebook a la mitad del mandato y decimos que el gobierno no funciona. Ahora estamos en un momento de cierre electoral, que claramente está muy distante de la gente. Creo que hay que resolverlo porque es un proceso electoral correspondiente, pero no hay que perder en ningún momento el foco de lo que le pasa a la gente.

- ¿Creés que se va a encauzar la pelea?

- Lo que no está en discusión es la unidad y se tiene que encauzar porque tenemos en breve una elección. Tiene que encauzarse respetando la cultura política que ha tenido el PRO a lo largo de su historia y que tiene Juntos por el Cambio desde su génesis que es la ampliación y sumar voluntades porque a la Argentina tenemos que transformarla y para eso hace falta volumen político y hace falta gobernabilidad y mayorías parlamentarias. Porque el 10 de diciembre vos tenés que empezar, y estoy convencida que va a ser de la mano de Rodríguez Larreta y de todo Juntos por el Cambio, un proceso de transformación.

- Lo que se está discutiendo es el liderazgo del PRO. ¿Crees que está bien que sea ahora?

- Horacio ya es un líder de Juntos por el Cambio como lo son los otros referentes y como, sin lugar a dudas, también es Mauricio Macri. Ahora, el precandidato a presidente es Horacio, no Mauricio. Lo que estamos discutiendo acá es qué proyecto de gobernabilidad voy a ofrecer. Obviamente Mauricio Macri es un líder indiscutible. Esta vocación de sumar a personas y a proyectos individualidades fue lo que inició Mauricio Macri. Obviamente Horacio tiene un liderazgo indiscutido como lo tienen otros referentes de Juntos por el Cambio. No existe en un modelo de Juntos para el Cambio alguien que con el dedito defina la estrategia de absolutamente de todos porque no somos eso. Me llama la atención que Mauricio, que es el que inició esta dinámica en la política argentina de sumar y ampliar y sentarse con Carrió y (Ernesto) Sanz para hacer Cambiemos y que además siempre tuvo una excelente relación con Schiaretti, hoy esté tan en contra de sumar a Espert o Schiaretti.

- ¿Qué le suma Schiaretti?

- Lo mismo que pudo haber sumado Pichetto en el 2019. Una gobernabilidad, una parte del espectro político. En el caso de Schiaretti nunca fue kirchnerista. A la Argentina necesitamos cambiarle el rumbo con modificaciones profundas con gobernabilidad con cambios que duren 30 años y es un actor de la política argentina. Ahora nuestro candidato en Córdoba sigue siendo Luis Juez porque lo hemos apoyado desde el día 1.