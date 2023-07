Sergio Massa, de cara a las elecciones 2023: "Sin ciencia no hay futuro"

El ministro de Economía y precandidato presidencial sostuvo que durante el macrismo "se habló de gastos universitarios, de subsidios, cuando se trataba de becas para impulsar un mayor desarrollo educativo".

El ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria (UP) para las elecciones 2023, Sergio Massa, afirmó este martes que "sin ciencia no hay futuro y sin universidad no hay desarrollo tecnológico", al encabezar un encuentro desarrollado en la sede de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, junto a sus pares de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus y de Educación, Jaime Perczyk.

En la reunión académica, el ministro dialogó con científicos e investigadores sobre la situación de la educación pública y la ciencia en la Argentina. "Todos los que estamos aquí sentimos el orgullo de ser argentinos, destacamos la defensa de la universidad pública, de las políticas de inclusión, siempre con perspectivas de paridad, de inclusión. Es emocionante estar ante rectores e investigadores, que son los que constituyen las bases para construir el valor agregado el ciencia y tecnología", destacó Massa.

Además, el titular del Palacio de Hacienda manifestó: "Alguna vez hubo un intento de desmantelar estos avances. Lo vivimos entre 2015 y 2019, se habló de gastos universitarios, de subsidios, cuando se trataba de becas para impulsar un mayor desarrollo educativo. Hoy pudimos ir recuperando la defensa por la educación pública, gratuita e inclusiva". "Argentina hoy es elegible como un jugador central en la lucha por los recursos minerales, pero siempre sostenidos por un valioso capital humano", enfatizó Massa, quien agregó que "defendemos la economía del conocimiento, con una mirada federal, consolidando los grupos de investigación, con mas inversión del Estado para engrandecer la educación en la Argentina". sostuvo y aseguró: "No hay mayor valor que tengamos que defender que es la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva".

Del acto también participaron el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Carlos Greco; la directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo; el integrante del directorio de CONICET y del INVAP, Alberto Baruj, y la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Bohren. La jornada se denominó Primer Encuentro Federal "Unidos por la Universidad y la Ciencia" y tuvo como meta la de "trabajar para fijar objetivos comunes que posibilitan una Argentina en crecimiento con desarrollo productivo y justicia social.

Massa se comprometió a "defender y a aumentar" el sistema de becas Manuel Belgrano y Progresar "para que ningún pibe de la Argentina que tenga el sueño de transformarse en universitario sienta que su condición económica le significa un impedimento". "No es menos gasto en universidades, no es menos universidades, sino es más universidades y más inversión del Estado", insistió. Al mismo tiempo, anunció el desafío de "armar un programa a diez años que sea una política de Estado, que nos ponga en una segunda fase con aumento de beneficios fiscales, con aumento del porcentaje del Producto Bruto, de investigación en ciencia y tecnología y sobre todas las cosas, con consolidación de la capitalidad del sistema universitario para que la Argentina pueda seguir generando recursos humanos y de alguna manera ese capital humano lo podamos transformar en el valor que el mundo de alguna manera nos reconoce".

Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, destacó que este primer encuentro tiende a "sostener la importancia que tiene para la Argentina la universidad, la ciencia y la producción de conocimiento". "En un país que tiene un sistema universitario muy importante, muy valorado por su pueblo y reconocido nacional e internacionalmente, queremos defender las banderas de una universidad federal que se proponga integrar a los que todavía no integra y al mismo tiempo sostener la exigencia" y que "cumpla con las funciones de formación, investigación y extensión", concluyó.

Con información de Télam.