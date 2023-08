Sergio Massa, a días de las Elecciones 2023: "A la Argentina la hicieron grande las pymes"

El precandidato presidencial cuestionó a Juntos por el Cambio, espacio al que acusó de olvidarse "hasta de lo que hicieron cuando estaban sentados en el gobierno".

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria para las elecciones 2023, Sergio Massa, valoró este jueves el rol de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la economía argentina. "Es mentira que a la Argentina la hicieron grande cuatro o cinco grandes empresas, a la Argentina la hicieron grande las 500.000 pymes que levantan la persiana todos los días", expresó el ministro.

En una cena junto a 2.000 empresarios pyme, el ex presidente de la Cámara de Diputados contó: "Soy hijo de un empresario pyme, soy hijo de uno de esos como ustedes que a lo largo de la vida se levantó y se cayó varias veces, soy parte de la clase media argentina que vivió los vaivenes que nos ha tocado vivir a lo largo de los últimos años. Pero además, como bien dijo Agustín (Rossi), siento un profundo amor por mi patria, entre otras cosas porque soy hijo de inmigrantes y si hay algo que este país le ha dado a un padre y una madre que escaparon de la guerra es la posibilidad de construirse un hogar, una familia, una empresa, una actividad".

En ese sentido, Massa dio algunos de los motivos por los que quiere ser presidente. "Mi mandato, de alguna manera, es el de tratar de devolverle a mi país lo mucho que mi país le dio como oportunidad a mi familia, a mi hermana, a mí, a mis hijos, pero sobre todo a nosotros como primera generación de inmigrantes".

El precandidato presidencial apuntó contra Juntos por el Cambio, que bajo el nombre de Cambiemos gobernó la Argentina entre 2015 y 2019. "Ahora nos critican por el swap con China y critican el uso de yuanes: yo les quiero recordar que lo firmaron ellos en 2018 el swap con China. Porque la verdad es que en esto con patente de distraído, para ser elegante, por la vida, se olvidan hasta de lo que hicieron cuando estaban sentados en el gobierno. Que no lo supieron usar, no lo supieron activar, no lo supieron poner al servicio de la industria para las importaciones o que tuvieron falta de decisión, falta de determinación, falta de defensa de autonomía como nación a la hora de decidir, para poder sentarse en una y otra mesa de la batalla comercial que vive el mundo y defender con la misma vehemencia y seguridad a nuestro país. Y creo que en el fondo les pasó eso, no lo supieron usar y no lo supieron poner a disposición", sostuvo.

Asimismo, el ministro recordó la caída de la economía durante el macrismo. "Entre el 2015 y el 2019 en la argentina cayeron 25.000 pymes y perdimos 300.000 empleos porque la mirada de la economía estaba puesta no en un modelo de desarrollo productivo, no en el valor agregado nacional, no en la defensa del proceso industrial argentino, sino que estaba puesta en la renta financiera, en los procesos de acumulación a partir de la especulación y en los procesos de endeudamiento que nos llevaron a esta situación", señaló.

Respecto a las elecciones, que tendrán las PASO el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre, advirtió que "esto es para atrás y para adelante, y para atrás ya saben lo que está". "Más deuda con el Fondo, porque ya lo anticipan; recorte de beneficios para jubilados y estudiantes, porque ya lo anticipan; un esquema de limitación de acceso a la universidad, porque ya lo anticipan; una economía concentrada, porque ya lo anticipan, y una mirada puesta sobre el sistema financiero y no sobre el sistema productivo argentino", explicó