Elecciones 2023 - Santoro cuestionó las propuestas de Juntos por el Cambio en la Ciudad: "Hay otro tipo de prioridades"

El diputado nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño dijo que la propuesta de elevar el tren Sarmiento es una "obra faraónica" que es "absolutamente inviable".

El precandidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones 2023 por Unión por la Patria (UP), Leandro Santoro, apuntó este domingo contra el candidato del PRO para las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), Jorge Macri, quien además es el primo del ex presidente Mauricio Macri. Sobre la propuesta del ex intendente de Vicente López de elevar el tren Sarmiento, Santoro expresó: "Creo que hay otro tipo de prioridades".

Para Santoro, la propuesta de Macri es una "obra faraónica que no está analizada correctamente", dijo en diálogo con Futurock. En ese sentido, contó que los especialistas del tema con los que consultó le dijeron que "es absolutamente inviable esa posibilidad".

"Francamente creo que hay otro tipo de prioridades", señaló el diputado nacional sobre la propuesta de Jorge Macri, y profundizó: "Hay que expandir la red de subterráneos que llegue a algunos barrios donde hoy no está llegando y hay que poner mucha guita en infraestructura escolar para crear las 150 escuelas infantiles".

Además, el ex legislador porteño se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, que enfrenta a Macri y Martín Lousteau. Este último se diferenció en reiteradas ocasiones de su rival por la trayectoria que tiene como dirigente de la provincia de Buenos Aires y no de la Ciudad. Sin embargo, Santoro sostuvo que Lousteau es "la continuidad de (Horacio Rodríguez) Larreta".

Consultado por la posibilidad de que ciudadanos que simpatizan con UP voten por Lousteau en las PASO, con el objetivo de que el primo del ex presidente no gane la interna, Santoro manifestó: "Es muy difícil para cualquier militante o cualquier ciudadano que enfrentó el tipo de gestión de Larreta ir a votar a las PASO, para votar la continuidad de Larreta".

En la mañana del sábado, el precandidato a jefe de Gobierno recorrió la Villa 20, ubicada en el barrio porteño de Lugano, junto a la diputada nacional y precandidata a renovar su banca, Paula Penacca. Los dirigentes dialogaron con centenares de vecinos, visitaron una cooperativa textil y un comedor del barrio.

"En la Villa 20, como en tantos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, existen problemas que afectan los derechos básicos de los vecinos y vecinas: problemas con tendidos eléctricos, la falta de un hospital en toda la Comuna, sumado a las condiciones de hacinamiento en las que viven miles de personas”, dijo Penacca y añadió: "Estas son las consecuencias del modelo injusto y excluyente que inauguró Macri y que continuó Larreta en la Ciudad".

De la jornada, además de Santoro y Penacca, participaron los precandidatos a integrar la Junta Comunal Lautaro Eviner y Nayla Loitegui, los precandidatos a legisladores porteños Claudia Neira y Fabián Toscas y la legisladora Victoria Montenegro, todos de Unión por la Patria.