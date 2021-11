Rodríguez Larreta fue consultado sobre Favaloro y esquivó la pregunta: "No estoy para eso"

Uno de los líderes de Juntos por el Cambio evitó hablar de René Favaloro y no quiso responder sobre la situación ocurrida con el médico cuando él era interventor del PAMI.

Con su afán de luchar para ser candidato a presidente por la oposición, Horacio Rodríguez Larreta ya comenzó a recorrer diferentes distritos. Lejos de la Ciudad -y sin la ayuda de los medios hegemónicos- el Jefe de Gobierno quedó mal parado al no responder una pregunta sobre lo que ocurrió con René Favaloro cuando el prestigioso doctor se suicidó y el dirigente de Juntos por el Cambio era interventor del PAMI. "No estoy para esa pregunta", lanzó.

El actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires brindó una entrevista a "El Diario", un medio de La Pampa, y se enojó con el periodista que le hizo una consulta sobre el hecho ocurrido a mediados de julio del 2000 cuando el médico se suicidó. Tal cual relata el medio pampeano, allí el periodista le quiso preguntar sobre el episodio.

"La historia lo ubica en un episodio con alguien muy conocido en la provincia, como es el médico Favaloro, que terminó...", preguntó y, automáticamente, Larreta lanzó: "No, no... disculpame. No tengo absolutamente nada que ver con eso, y no estoy para esa pregunta". Luego, Larreta aseguró: "No tengo absolutamente nada que ver con eso. Eso es todo lo que tengo para decir". Tal cual reveló el periodista de ese medio, la entrevista se cortó inmediatamente.

Lo cierto es que el suicidio de René Favaloro enmarca una situación en la que estuvo involucrado el mandatario porteño. En una de las cartas que dejó el médico escribió: "El PAMI tiene una vieja deuda con nosotros -creo desde el año '94 o '95- de 1.900.000 pesos; la hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían".

Rodríguez Larreta fue designado interventor del PAMI por Fernando De La Rúa en 1999. En ese momento, el equipo que dirigía el actual jefe de Gobierno porteño buscó ajustar desde diferentes puntos y, entre ese dinero, había una deuda que el organismo tenía con la Fundación Favaloro. Para ese tiempo, escribió en una de sus cartas: "Si hubiéramos aceptado las condiciones imperantes por la corrupción del sistema deberíamos tener cien camas más. No daríamos abasto para atender toda la demanda. La situación actual de la Fundación es desesperante, millones de pesos a cobrar de tarea realizada, incluyendo pacientes de alto riesgo que no podemos rechazar. Es fácil decir 'no hay camas disponibles'. Nuestro juramento médico lo impide".

En total, la Fundación Favaloro, entre otras cosas, reclamaba al PAMI el pago de 195 facturas emitidas. Sin embargo, el organismo del cual Larreta era interventor desconoció la deuda que el PAMI tenía y, por eso, Favaloro denunció la maniobra de vaciamiento.