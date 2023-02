Referente de La Cámpora: "Alberto tiene que decir que la mejor candidata es CFK"

El diputado del Frente de Todos y referente de La Cámpora, Marcos Cleri, habló sobre la interna de candidatos en el FdT y pidió que Alberto apoye a Cristina.

El diputado del Frente de Todos y referente de La Cámpora, Marcos Cleri, afirmó este miércoles que el presidente Alberto Fernández debería decir que "la mejor candidata es Cristina". En diálogo con el Destape Radio, el diputado se refirió a los comentarios de los ministros y ministras "albertistas" que en las últimas horas empezaron a decir que hay un intento de "proscribir a Alberto".

En particular apuntó contra el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que fue uno de los primeros en salir con esa lectura, y le respondió: "Creo que Aníbal tendría que prestar más atención y trabajar mucho mejor en materia de seguridad en el AMBA, en el Gran Rosario y Entre Ríos donde todos estamos sufriendo la falta de coordinación de las fuerzas federales y provinciales".

Cleri sostuvo que de cara a las elecciones de este año la candidata más importante de todas "es Cristina" y pidió que todos y todas en su conjunto denuncien la "proscripción" a la que está sometida por decisión de la Justicia que la inhabilitó a ejercer cargos públicos de por vida en el marco de la causa Vialidad. "Cristina es la que como estadista conoce la realidad del mundo, los intereses que hay en la región y por su puesto puso el alma, el cuerpo y el corazón por todos los argentinos y argentinas", expresó el diputado del FdT.

Al ser consultado sobre las distintas candidaturas en danza, Cleri se sumó a las voces kirchneristas que sostiene que no es posible una interna entre ministros y el Presidente y afirmó: "El Presidente debería decir que la mejor candidata es CFK, no solo debería hacerlo por una mirada política si no desde la humildad de reconocer que la mujer estadista más preparada para gobernar la Argentina es ella. De mínima le debe eso. A todos y todas".

Tolosa Paz: "La Vicepresidenta no puede estar proscripta y el Presidente tampoco"

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, afirmó esta semana que el presidente Alberto Fernández "es candidato hasta que diga lo contrario" y opinó que ni el jefe de Estado, ni la Vicepresidenta tienen que estar "proscriptos" de cara a la competencia electoral que encarará el Frente de Todos este año.

"Cristina Fernández de Kirchner no puede estar proscripta y Alberto Fernández tampoco, con lo cual el Presidente es candidato hasta que diga lo contrario y luego trabajaremos para que otros candidatos puedan presentar una propuesta electoral que nos permita ganar las PASO y luego ir a la general", reflexionó Tolosa Paz.

Las palabras de la ministra que este miércoles acompañó a Alberto a la Antártida junto a otros funcionarios que forman el círculo más cercano al Presidente se suman a las que dijo a principios de semana el ministro de Seguridad al lanzar: “Cristina Kirchner no está proscripta, pero los que dicen eso quieren proscribir al Presidente”. El ministro de Seguridad se refirió a los planteos que surgieron desde La Cámpora y de otros sectores alineados con la Vicepresidenta.

“Yo tengo que hablar por lo que dice y establecen las leyes. La legislación vigente establece que no está proscripta y tiene todo el derecho a participar en las próximas elecciones”, afirmó el ministro que subió el perfil en defensa del presidente.