Ofelia Fernández sobre la fórmula de unidad Massa-Rossi: "Que le vaya muy bien"

Ofelia Fernández publicó un mensaje en sus redes sociales después de que se conociera que no integrará ninguna lista en las elecciones. Tras su video, Juan Grabois valoró su militancia.

Ofelia Fernández, legisladora del Frente de Todos, explicó este domingo los motivos por los que no aspirará a renovar su banca en la Legislatura Porteña en las elecciones. "Quiero que a esa lista le vaya muy bien, pero como yo pensaba que había que hacer otra cosa preferí no estar", subrayó respecto a la fórmula de unidad presentada el viernes por la noche en Unión por la Patria (UP), encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

La legisladora, por otra parte, apoyó al referente del frente Patria Grande, Juan Grabois, quien encabeza la fórmula que comparte con Paula Abal Medina en las PASO de UP. "Vamos a ir a una primaria con Juan Grabois como candidato pretendiendo expresar la agenda de los y las de abajo", expresó.

Si bien no buscará un cargo en las próximas elecciones, Fernández explicó que tiene "buenos planes para lo que se viene". "Tenemos que pensar y discutir el cambio de rumbo de un gobierno que no salió como lo esperábamos ni como queríamos", dijo en el video que publicó en la tarde el domingo.

Además, dio su visión sobre la campaña de Pedro Rosemblat, quien a último momento bajó su precandidatura para jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires dentro de UP. "Con Pedro hace dos meses veníamos haciendo planteos. Creíamos que había que reinventar o rediscutir la estrategia en Capital Federal de nuestra fuerza política", sostuvo y añadió: "Creo que es un momento muy jodido de la Argentina y tenemos que lograr que se trate más del rumbo y de las políticas que de los cargos".

La palabra de Grabois

En su cuenta de Twitter, el precandidato presidencial Juan Grabois compartió un video con otro discurso de Ofelia Fernández, quien valoró la candidatura del referente de Patria Grande. "En estos sorpresivos giros de las últimas 24hs, Ofe quedó fuera de cualquier lista a pesar de tener muchos más votos, cerebro y corazón que la inmensa mayoría de los candidatos. Cinco minutos después del baldazo de agua fría, ya estaba militando el proyecto colectivo", manifestó Grabois sobre la joven dirigente.

"Como dice Ofelia, la tarea de esta generación es construir una alternativa humana para la Argentina, como siempre lo hicimos, de abajo hacia arriba, de la periferia al centro, como nos ilusionamos tanto con mi hermano querido Wado (de Pedro) y como ahora nos toca afrontar a nosotros", dijo. "Así se forja una generación con prioridades claras. Así actuaron todos los compañeros: priorizando los procesos a los espacios sin dejar de disputarlos. Unión por la Patria, pero una Patria Justa y Soberana (el nombre de su espacio dentro de UP). Como dijo un compañero, esto recién empieza", añadió.