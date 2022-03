Mendoza aprobó la boleta única: cómo será votar ahora y las críticas al proyecto

La cámara de Diputados provincial aprobó la reforma que cambia el sistema de votación. Cambia Mendoza votó dividido. Los pros y las contras.

La Cámara de Diputados de Mendoza sancionó finalmente la ley que reforma el sistema electoral provincial e incorpora la Boleta Única Papel (BUP) como método de sufragio. Si bien durante su tratamiento hubo acuerdo de las fuerzas políticas respecto a la necesidad de avanzar en un régimen que deje atrás la denominada “boleta sábana”, la negativa del oficialismo de modificar algunos aspectos cuestionados privó que la iniciativa del Gobierno de Rodolfo Suarez saliera con el acompañamiento de todos los espacios.

En la votación legislativa, el Frente de Todos rechazó la propuesta; en tanto que otras bancadas –incluso miembros del Frente Cambia Mendoza, como el PRO- se opusieron a ciertos artículos que no lograron modificar en comisiones.

Los denominadores comunes entre los cuestionamientos fueron la incorporación del casillero “voto lista completa” al tope de la nómina de cada agrupación política, y la negativa a mantener la BUP (para cargos provinciales y municipales) aun cuando los comicios locales se desarrollen en simultáneo con los nacionales.

Discusiones de lado, Mendoza se convirtió de este modo en la sexta jurisdicción del país en modificar su régimen electoral y establecer la boleta única. Cada una con sus particularidades, CABA (en 2015), Salta y Neuquén lo hacen de manera electrónica, en tanto que Santa Fe y Córdoba sufragan con la papeleta impresa.

Boleta Única de Papel en Mendoza: pros y contras

El Destape consultó a diferentes referentes políticos y sociales de la provincia, quienes manifestaron las bondades y debilidades del nuevo sistema que –siempre y cuando Suarez opte por desdoblar- debutaría en las PASO de 2023, cuando Mendoza renueve autoridades ejecutivas y legislativas.

Histórico referente del radicalismo y uno de los que dejó su sello en la redacción del proyecto, el senador Juan Carlos Jaliff reflejó que “es la mejor ley que pudimos sacar, con aportes de la oposición, trabajada a conciencia y previendo todas las circunstancias”.

“Le otorga transparencia al proceso, termina con prácticas desleales como el robo de boletas, reduce sustancialmente los recursos que destina el Estado, disminuye el impacto ambiental, pone en condición de igualdad a las distintas expresiones políticas –fundamentalmente a los partidos más chicos-, y le da mayor libertad al elector que podrá cortar boleta con una lapicera”, completó.

En la misma sintonía, el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez calificó la norma como “un gran avance en materia institucional, que permitirá muchos beneficios sobre todo a la ciudadanía, que contará con toda la oferta electoral en una sola boleta distribuida por el Estado, y en un cuarto oscuro dividido por tabiques, que agilizará el sufragio”.

Del Frente de Todos, la senadora Miriam Gallardo remarcó que el expediente aprobado no garantiza el “salto de calidad institucional en relación al actual sistema”, ya que “se mantiene la lista sábana y el efecto arrastre por incorporar el casillero de lista completa”, y conserva la simultaneidad con la elección nacional en caso de unificación. Verónica Valverde, diputada por el mismo espacio, lamentó que “se perdió la oportunidad de sacar la mejor ley del país, por una necesidad del oficialismo de acelerar innecesariamente su tratamiento”.

Julio Aguirre, director de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Nacional de Cuyo, también hizo hincapié en los aspectos que generaron mayor polémica. Planteó que “legalmente no hay ningún impedimento” –como argumentó el oficialismo- para la convivencia de ambos sistemas en la misma jornada. “Del mismo modo que la provincia puede modificar el calendario o el tipo de boleta, puede administrar las elecciones provinciales, incluso cuando son concurrentes con las nacionales”, indicó.

En caso de marcar el casillero lista completa y un candidato de otro partido, se anulará solamente el voto para ese cargo COMPARTIR:

Aliado del Gobierno, el diputado nacional y ex candidato a gobernador Omar De Marchi celebró la sanción de la ley. No obstante, reparó que “pudo ser mejor” y enumeró los motivos: “No debió incluir casillero de lista completa que simula la sábana, o que si la elección es conjunta con la nacional no se aplica la BUP, o el retroceso de reconocer listas colectoras que confunden”.

Cómo se votará a partir de ahora en Mendoza

Si las elecciones provinciales son unificadas con las federales, no se utilizarán dos sistemas distintos, sino que se priorizará el de Nación (que actualmente mantiene la boleta de papel por categoría.

En caso de desdoblamiento, se sufragará mediante una única boleta en la que las agrupaciones se ubicarán de forma horizontal y las categorías a elegir verticalmente. Bajo la denominación de cada partido figurará la leyenda “voto lista completa”.

Solo habrá fotos de los y las candidatas para los cargos de gobernador e intendente en las elecciones ejecutivas. En las intermedias, habrá imágenes de legisladores y concejales.

Se elimina el concepto de cuarto oscuro y se incorpora el de “tabique”, donde podrán sufragar dos personas a la vez. No se permitirá el uso de celulares, a fin de evitar el denominado “voto cadena”. Se elimina el uso de sobres.

En tanto, se limita a dos la cantidad de listas colectoras por agrupación en las PASO y los electores podrán solicitar otra boleta en caso de cometer un error en el sufragio. En caso de marcar el casillero lista completa y un candidato de otro partido, se anulará solamente el voto para ese cargo. Se considerará voto en blanco aquellos donde no se ha marcado ninguna opción (para la categoría específica o todos los cargos).