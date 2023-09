Máximo Kirchner reunió al PJ bonaerense: militar para ganar las elecciones 2023 desde la Provincia Buenos de Aires

El presidente del PJ bonaerense realizó una reunión en La Plata en donde analizaron el resultado electoral y la campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre. “Volver a recuperar el respeto en la gente”, militar en serio y “ganar para cumplir las promesas”, fueron algunas de las premisas.

Luego del resultado de las elecciones PASO en las elecciones 2023, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, convocó por primera vez a la tropa de consejeros y consejeras del partido en la sede de La Plata. Durante el encuentro, que duró un poco más de dos horas, los y las presentes analizaron el resultado electoral, tanto el triunfo de Axel Kicillof y el segundo puesto de Sergio Massa, y la campaña de cara a las elecciones del 22 de octubre. “Volver a recuperar el respeto en la gente”, militar "en serio" y “ganar para cumplir las promesas”, fueron algunas de las premisas.

La reunión comenzó una hora y media más tarde lo que se había convocado, alrededor de las 13:30 horas. ¿El motivo? Muchos de los intendentes e intendentas que son consejeros en el partido peronista estaban con diferentes actividades en sus distritos. Tal es el caso de Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Marisa Fassi (Cañuelas) quienes estaban en una firma de convenios junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. La dirigente nacional no fue parte de la reunión. También estuvieron ausentes Verónica Magario, vicepresidenta del PJ; y los consejeros Juan Zabaleta, Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Juliana Di Tullio y Dulce Granados.

Tras el encuentro el propio Máximo Kirchner contó los temas abordados: “Los compañeros y compañeras que representan a toda la provincia de Buenos Aires compartieron una visión de la realidad y de lo que fue el proceso electoral. La mirada sobre el proceso electoral más que todo tiene que ver también con la realidad que están viviendo sus ciudades y sus pueblos, y creo que hay una conciencia plena de estos dirigentes y hay muchas ganas de trabajar. Hay conciencia de los problemas que hay que afrontar, no solo de cara a lo meramente electoral, sino de aquello que va a trascender la elección que es la vida de la gente, porque las elecciones en octubre o en noviembre concluyen y después hay que dar respuestas a tantas necesidades que ustedes saben y se ven todos los días”.

Respecto de los dichos de Axel Kicillof de “componer nuevas canciones”, Kirchner dijo: “Yo no me dedico a la música, soy militante y dirigente y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar fuertemente para volver a ordenar, como bien planteó Cristina en el 2017”. Además dijo que “lo que tiene que haber es un espíritu de transformación en la calidad de vida de la gente, y a veces en esa mejora en la calidad de vida de la gente implica algunas disputas y peleas con sectores de poder y hay que asumirlas. Y hay que darlas y que entiendan esos sectores de poder que no es contra ellos, sino para tratar de vivir una sociedad más justa”.

Más declaraciones

Por su parte, Teresa García también detalló qué fue lo que se habló en la sesión del consejo del PJ: “Se hizo un análisis de la elección pasada y también un análisis y proyección de lo que resta de la campaña de aquí al 22 de octubre. Nosotros tenemos que hablar de la gestión, de lo que estamos haciendo, de la iniciativa que se ha retomado desde el Ministerio de Economía y en materia de gestión desde la Provincia de Buenos Aires”.

Una de las dirigentes más cercanas a Cristina Fernández fue clara y contundente: “Nuestro campo de acción es la Provincia de Buenos Aires, nuestro desafío es la Provincia de Buenos Aires y hemos visto el resultado de la elección con el gobernador Axel Kicillof trabajando en la Provincia de Buenos Aires. Así que pretendemos seguir en la misma línea, seguir trabajando territorialmente, mostrando lo que se hace. Creo que hemos retomado la iniciativa desde la campaña nacional, estamos muy conformes con eso y hay que seguir trabajando”.

Otra de las presentes que dialogó fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. “Máximo Kirchner, dentro de todo el análisis que ha hecho y que han hecho los consejeros por secciones, planteó algo que creo que esclarece toda la situación hoy: la política económica de nuestro país está condicionada a partir del FMI con el ex presidente Mauricio Macri, habiendo tomado una deuda ilegal, ilegítima, que la tenemos en las espaldas todos los argentinos, y la política está condicionada por el Partido Judicial”.

En tanto se refirió a la agresiva campaña de La Libertad Avanza (LLA): “En tiempos donde se quiere imponer el odio, la violencia y esos discursos que tanto mal le hacen a nuestra población, y que nos recuerdan a momentos oscuros de la Argentina, lo que nosotros, como Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, queremos plantear son los desafíos que tenemos en cuanto a la recuperación del salario, a la generación de trabajo. El verdadero orden es ese, la generación de trabajo. Y la verdadera libertad es la de tener un salario digno”, afirmó.

Por su parte, el dirigente gremial Omar Plaini fue más crítico para con su propia fuerza. “Hay que ganarse el respecto de la gente. Y ganarse el respeto significa que cuando sos gobierno no te alcanza la narrativa. Las organizaciones lo hicimos en el 2003 al 2015; de esto se trata. Esto es algo que nos interpela, a cada uno de nosotros, a los consejeros, a las consejeras; hay que militar como lo venimos haciendo. ¿Para qué? Para el triunfo”.

El senador bonaerense se sinceró y dijo que, en mandato vigente, “no nos alcanzó con un Estado que solamente articulaba. Lo ha dicho en su momento en el 2020 la Vicepresidenta de la Nación con total y absoluta claridad lo que había que alinear, y no lo hicimos, no supimos, no pudimos. Ahora queda claro que si llegamos a esta situación es porque el ‘volver mejores; no lo hicimos como deberíamos haberlo hecho. Por eso, aún con todas esas dificultades, nuestra fuerza sigue siendo competitiva, el peronismo sigue siendo competitivo, y está claro en la paridad de la elección. Y no olvidemos que hay un cuarto sector, que los 11 millones de ciudadanos y ciudadanas que nos van a votar”.

Otro dirigente se refirió a los 30 puntos de Javier Milei en las PASO y dijo que “no hay que enojarse con la gente, sino que hay que entender el fenómeno que generó. Hay que discutir en serio qué es lo queremos con los recursos naturales, con el litio, con el trabajo en nuestro país”. Además otro de los temas que se tocó en la sesión fue el de “fortalecer la fiscalización con más capacitación en los días previos”.

La previa de la reunión y los y las presentes

Máximo Kirchner arribó a la sede en La Plata alrededor de las 10:30 horas y estuvo reunido junto a Teresa Garcia, presidenta del bloque de senadores y senadoras bonaerenses de UP. Estuvieron varias horas juntos en el quinto piso de la sede. Pasado el mediodía se hicieron presentes la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán; el ministro de Trabajo bonaerense, Fernanda Raverta, titular de la ANSES, Walter Correa; el gremialista de los canillitas, Omar Plaini; el ministro de Infraestructura y también nuevamente candidato en Malvinas Argentinas para renovar la intendencia, Leonardo Nardini.

También, Ricardo Casi (Colón), Celia Gianini (Carlos Tejedor), Estaban “Tito” Sanzio (Baradero), Marina Moretti (titular del IPS), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Liliana Schwindt; el funcionario de ANSES, Marcelo Santillán; el senador provincial oriundo de Carlos Casares, Walter Torchio; el diputado bonaerense, Alejandro Dichiara; el intendente de 25 de Mayo, Hernán Ralinqueo, y la ministra, Florencia Saintout. El menú del encuentro fue milhojas de papa y pollo a la crema con gaseosa. De regalo cada uno de los presentes se llevó una compilación de los discursos de Néstor, Cristina, Perón y Evita divididos en 4 libros que editó el propio PJ.

Más tarde también dieron el presente el Jefe de Gabinete y lomense, Martín Insaurralde, junto a Juan Pablo de Jesús, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos y candidato a intendente en La Plata, Julio Alak. Los últimos tres dirigentes habían estado reunidos previamente en la residencia del Jefe de Gabinete que queda justo enfrente de la sede del PJ. Gabriel Katopodis, Mayra Mendoza, y Andrés “Cuervo” Larroque llegaron pasadas las 15 horas.

Antes de ingresar a la reunión, Larroque detalló cómo se encuentra Unión por la Patria de cara a las elecciones: “Llegamos a las PASO en el peor momento…Más cosas no nos podían pasar. Creo que a partir del logro del acuerdo con el Fondo y del nuevo entendimiento, Sergio tuvo mayor libertad para gestionar”. En ese sentido señaló que “creo que a partir de eso se están dando las medidas que traen alivio y que muestran la perspectiva de lo que va a ser su gobierno”.

Consultado sobre la posibilidad que que el oficialismo vaya al balotaje, el dirigente fue contundente: “Sí, sí, por supuesto. Yo creo que estamos frente a una elección compleja, pero no imposible”. En tanto, se refirió al acto que realizará UP en Cambaceres (Ensenada) el próximo miércoles 27 de septiembre junto a Sergio Massa y Axel Kicillof: “Tengo entendido que hablaron el Gobernador con Sergio Massa y, bueno, con intendentes, dirigentes del movimiento obrero, organizaciones políticas y sociales. Y la idea es el 27 en Cambaceres”. Sobre el rol de la vicepresidenta, el ex camporista fue directo: “Cristina está siempre, está trabajando todos los días, justamente cuidando que Sergio tenga la centralidad, pero ella es el soporte de todo esto”.