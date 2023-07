Massa se cansó y liquidó a Macri con una terrible metáfora por el FMI: "Es el tío..."

El precandidato presidencial apuntó contra el ex mandatario y la deuda con el FMI. "Plantean pérdida de soberanía, no tener más patria", remarcó.

El ministro de Economía y precandidato a Presidente, Sergio Massa, apuntó contra el ex mandatario Mauricio Macri por la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante los cuatro años de gestión y cuestionó al ente por los constantes cambios en las condiciones para abonar el crédito. "Es como si el tío vago de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio", lanzó.

En el marco de la campaña electoral, mientras gestinona el Palacio de Hacienda en la semana, el ministro caminará los diferentes barrios y dialogará con la gente "mano a mano" para escuchar y comprender las problemáticas que atraviesan la vida cotidiana. En el inicio de sus recorridos, estuvo en el partido bonaerense de San Martín y allí dejó una particular metáfora que se hizo viral en TikTok.

"Yo les ponía el ejemplo, que se los llevo a la práctica porque es lo que vive la gente en los barrios... Es como si el tío de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio. Y entones, el prestamista cuando te viene a cobrar siepre te pide algo mas. Un día te pide una cosa, otro día te pide otra... Eso es el Fondo", explica. Y agrega: "La verdad es que hace cinco años, el tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó hipoteca, la plata se fue de la Argentina y eso para el país hoy es un problema que genera la faltante de dólares".

En esa línea, y sin nombrar al expresidente Macri, Massa añadió: "Ni siquiera sos vos el dueño, sos vos mismo quien no define en qué gastas la plata como Gobierno, en qué momento podés achicar o ampliar la candidad de dinero circulante que tenés... Dependés de otro pero bueno es un trabajo".

Mientras que, con respecto al futuro, el precandidato sostuvo: "Es decir, los próximos cinco años vamos a recorrer este camino de juntar los dólares para hacer un país libre y no depender de nadie, y sacarnos de encima a los que de alguna manera de condicionan porque son como el prestamista del barrio". Y cerró: "Todos los días te van poniendo nuevas condiciones, te van exigiendo más cosas. Lo que plantean en el Fondo es pérdida de soberanía; es no tener más patria, no tener más nación".