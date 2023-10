Massa fue duro con Insaurralde: "Tiene que renunciar a la candidatura"

El candidato a Presidente aseguró que Insaurralde "cometió un grave error". El ahora exfuncionario bonaerense por el escándalo mediático, dejará este lunes su lugar en la lista como concejal de Lomas de Zamora por Unión por la Patria.

Luego del escándalo mediático que protagonizó este fin de semana, y el cual desembocó en su renuncia como Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde presentará su renuncia a la lista como candidato a concejal de Lomas de Zamora en estas elecciones 2023. Tras el debate presidencial, Sergio Massa se lo pidió en declaraciones a la prensa.

Este lunes 2 de octubre, Insaurralde presentará ante la Junta Electoral su renuncia como candidato a concejal de la localidad del sur bonaerense, justo a dos días de renunciar al cargo que mantenía como jefe de gabinete en el gobierno de Axel Kicillof.

Sobre esta situación, a la salida del debate presidencial, el candidato de Unión por la Patria afirmó que el ex Jefe de Gabinete de la PBA "cometió un grave error, renunció y tiene que renunciar a la candidatura también en Lomas".

El candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, habló en la previa del debate sobre la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura de gabiente de la Provincia de Buenos Aires y contó que ayer el candidato a presidente, Sergio Massa, dialogó con el gobernador Axel Kicillof sobre el tema y precisó que "en cuatro horas de resolvió". "Insaurralde ya no forma parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene toda la predisposición para presentarse el lunes en la Justicia, así que no solo tiene una respuesta sino también una acción", dijo Rossi en diálogo con TN y cerró: "Es un hecho que no nos gustó a nadie, a ninguno".

Noticia en desarrollo.