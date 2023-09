Massa en La Rioja de cara a las elecciones 2023: "No somos un país de mierda, somos trabajo y producción"

El ministro de Economía y candidato de UP apuntó contra la oposición, destacó la presencia del Estado y les pidió a los ciudadanos que defiendan lo nacional y la patria.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Sergio Massa, viajó a La Rioja para reunirse con el gobernador local Ricardo Quintela, empresarios de la provincia y entregar viviendas a riojanas y riojanos. “No somos un país de mierda, como andan diciendo ellos. Somos un país de trabajo, de producción y de educación”, aseguró con firmeza y pidió que lo acompañen “en el camino hacia el futuro”.

En la capital riojana, acompañado por su candidato a vicepresidente Agustín Rossi y otros funcionarios, el titular de Hacienda destacó la inversión del Estado nacional en la construcción de las 500 viviendas entregadas durante la jornada de hoy. “Lo que estamos logrando es defender a cada familia, que a partir de esta noche sabrá que le deja a sus hijos una escritura, una casa, un futuro y un techo propio”, manifestó. Y añadió: “Cada uno va a sentir el valor del Estado invirtiendo para aquellos que no pueden”.

Asimismo, Massa marcó que el país está en un momento "muy particular" y apuntó directamente contra la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA). “Quieren tachar la inversión pública, hablan de tachar 238 mil cascos amarillos de trabajadores de la UOCRA que hoy son consecuencia de ella. Quieren tachar la coparticipación y ese tercer dormitorio que lleva adelante la inversión provincial es producto de una provincia que por fondos coparticipables puede invertir", comenzó a enumerar.

"Quieren arancelar la educación pública, tachando el Ministerio de Educación, quitarle a más de 18 mil pibes de La Rioja su beca y la posibilidad de ir a estudiar a la universidad. Quieren arancelar las universidades y no es ni más ni menos que condenar a cada familia que manda acá en La Rioja a su hijo a la universidad pública a pagar 3 millones de pesos por año. Quieren eliminar el sistema de subsidios en la Energía, no es ni más ni menos que pasen de pagar 4 mil pesos por mes de luz a 21 mil”, continuó el ministro.

Tras enumerar lo que la oposición busca eliminar, el ministro de Economía buscó remarcar la importancia del Estado y lo que significa su presencia en la vida de todos los días. “Andan diciendo por ahí, en nombre de la libertad, que van a eliminar la presencia del Estado. No eliminan eso, eliminan los beneficios del Estado a laburantes, jubilados, eliminan la inversión para incorporar al Norte argentino que viene hace años postergado”, advirtió.

Asimismo, Massa sostuvo que el Norte "es el dueño del futuro de la Argentina" con su energía solar, los minerales y los alimentos, entre tantos otros valores. “Lo que se discute es si los riojanos son parte del futuro o son abandonados a su suerte. Cuando les dicen no más coparticipación, no más inversión en infraestructura, no más universidades, los están empujando fuera de la Argentina”, manifestó.

Sobre el cierre, les dijo: “Los quiero invitar a que vayamos caminando hacia el 2024 defendiendo la industria nacional, acá está el trabajo de los riojanos que vamos a vender al mundo”. Y sentenció: “No somos un país de mierda, como andan diciendo ellos. Somos un país de trabajo, de producción y de educación”.

Quintela y Rossi se sumaron a Massa

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, mostró su alegría por la entrega de viviendas en la provincia y celebró la ayuda de Nación. "Queremos que la familia riojana construya su proyecto de vida en las mejores condiciones posibles", marcó. Y añadió: "La Rioja es una de las provincias que tiene menos desocupación (4%) en Argentina y eso es gracias a un Gobierno nacional que escucha y responde positivamente".

El mandatario provincial destacó que se reactivó el sector industrial, el comercial y el empresarial; y especialmente, el sector de construcción y la obra pública en la provincia. "Esto es obra pública, esto es vivienda, esto es calidad de vida y dignidad para nuestras familias", sostuvo el gobernador riojano. Y les dijo a los presentes: "Les pido que se conviertan en los transmisores de nuestra propuesta, que definamos cuál es el camino que vamos a transitar, cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar".

"Tener un pueblo feliz y una patria grande. Entre todos juntos, el 22 de octubre, les pedimos por favor que voten por ustedes", sentenció Quintela.

Por su parte, el candidato a vicepresidente Agustín Rossi aseguró que el peronismo cree "en el amor y no en el odio", por esa razón sostiene que "cuando un argentino nace en una cuna de oro, nosotros nos alegramos". Pero remarcó que la misión de los dirigentes en la política es otra. "Es lograr que todos los argentinos que nacen en una cuna de madera, a lo largo de su vida tengan las mismas oportunidades, posibilidades y sueños de aquel que nació en cuna de oro", concluyó.