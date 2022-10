Macri, sobre su candidatura a Presidente en las elecciones 2023: "No estoy anotado"

El exmandatario adelantó que solo trabajará con "las ideas" y que en el PRO ya hay tres candidatos "muy valiosos". Remarcó que imagina a Patricia Bullrich como Presidenta y destacó "la evolución" de Larreta.

Mauricio Macri confirmó este martes que no no está anotado en la carrera a presidente para las elecciones 2023 y seguirá trabajando "por las ideas". Destacó que en el PRO hay tres candidatos "muy valiosos" y resaltó la figura de Patricia Bullrich y destacó "la evolución" de Horacio Rodríguez Larreta. Además, dijo que no pueden aspirar a ser presidentes si no le muestran el corazón a la gente.

"Yo ya he dicho que no estoy anotado, trabajo por las ideas y los valores. Yo siento que puse la semilla y ya el árbol es de todos los argentinos", confirmó Mauricio Macri en TN. El exmandatario destacó las carreras presidenciales de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal dentro de Juntos por el Cambio y adelantó que apoya a la exministra de Seguridad.

"Larreta demostró que tiene vocación y está trabajando en eso, hay una evolución, como Patricia y Eugenia. (A Horacio) lo veo en camino a transmitir con más profundidad lo que siente. A todos les dijo que 'no pueden ser presidente si no muestran el corazón', hay que confiar que la gente elige bien", remarcó. Respecto a Bullrich la definió como "luchadora y genuina" y confirmó que "la imagina presidenta".

En este sentido, le dijo a los candidatos del PRO que no puede ser el fin del mundo si no ganan como presidente "tienen que aprender a competir" e insistió que “hay que competir con altura”. Y dijo que “Juntos por el cambio tiene que trabajar en equipo contra los privilegios, las mafias. Tenemos que estar unidos”.

Macri contra Pablo Moyano

En este sentido dijo que en la Argentina se evaporó la confianza y apuntó contra Pablo Moyano. “Si estamos en un país en el que Pablo Moyano aprieta al que quiere. Los del neumáticos ponen de rodilla al país. Mapuches que no son mapuches, toman tierras, hay 20 tipos de dólar. Nadie va a poner plata”, lanzó. Pablo Moyano había dicho que Macri, en un eventual nuevo mandato, iba a ir por una reforma laboral y le advirtió que si lo hacía se iba a “comer cada quilombo”.

Por último, dijo que el 2023 será “el fin del populismo” en el país. “El año que viene va a terminar el populismo en la Argentina. Va a desaparecer. No nos vamos a volver a contagiar”, agregó y completó: “Tenemos que hacer algo mágico, ser sensatos, ser previsibles de cara a lo que se viene”.