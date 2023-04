Lousteau cruzó a Larreta por la presión tributaria en la Ciudad: "De algún lugar está sacando la plata"

El precandidato del radicalismo en Juntos por el Cambio para la Ciudad se preguntó por el origen del dinero que destina Larreta al gasto y señaló que está subiendo la presión, algo que va en contra con lo que pregona JxC.

Luego del llamado del jefe de Gobierno porteño a elecciones concurrentes, el senador Martín Lousteau dejó de lado los elogios de los últimos días y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, en medio de la interna en Juntos por el Cambio. El candidato a la Ciudad de Buenos Aires por la UCR denunció que Larreta subió la presión tributaria durante su gestión.

"Ha aumentado la presión tributaria en la Argentina en general, ha habido aumento de la presión tributaria en la Ciudad”, subrayó el también exministro de economía en una entrevista con Radio con Vos. Sus dichos están relacionados con la columna de opinión que publicó este fin de semana en Infobae Juan Manuel Valdés, legislador porteño por el Frente de Todos. Allí aseguraba que la presión tributaria se incrementó un 71 % desde que asumió Larreta.

Al ser consultado sobre la compatibilidad de este tipo de políticas con lo que pregona Juntos por el Cambio, que lleva como bandera la baja de impuestos, remarcó: “Si vos gastás más, significativamente más, y tenés hoy en día un déficit acotado, de algún lugar estás sacando la plata, por ende sube la presión tributaria".

La columna a la que hacía referencia apuntaba que el aumento en la presión tributaria no había estado acompañado de "mejoras significativas en escuelas, parques, hospitales o en extensión del transporte".

“En cifras concretas, la Ciudad de Buenos Aires recaudaba en 2007, el equivalente a $562 por mes de cada hogar porteño (que serían $43.688 expresados en precios del año 2022) y en 2022 esta cifra de recaudación llegó a $73.635 por mes por hogar. Lo más escandaloso de este verdadero asalto al bolsillo es que la principal fuente de recaudación del fisco porteño son los Ingresos Brutos (IIBB), un impuesto sumamente distorsivo que ataca a quienes producen y es el permanente caballo de batalla de los economistas liberales para criticar a las “provincias feudales” del interior”, escribió el legislador porteño.

Lousteau había salido a respaldar la decisión de Larreta de que en la Ciudad se vote con boleta única electrónica para cargos municipales en la misma fecha que las elecciones nacionales. Ese cambio lo beneficiaba, dado que las elecciones concurrentes corta el arrastre presidencial a los candidatos a jefe de Gobierno.

Elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires

La semana pasada, el Ejecutivo porteño oficializó el cronograma electoral en la Ciudad de Buenos Aires, donde se votará con boleta única electrónica para los cargos locales y la partidaria para los nacionales en las primarias (PASO) y las generales.

Diferentes referentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal cuestionaron la medida, no así los radicales. "Tomé una decisión en base a la ley. El Código Electoral de CABA es clarísimo: se vota con boleta única. Cualquiera que tenga una duda se fija en internet 'Código Electoral de la Ciudad'. La última modificación de 2018 dice que se vota con boleta única", se defendió de las críticas el jefe de Gobierno durante un acto

En cuanto a la interna de su partido, aseguró: "El hecho de que referentes del PRO hayan tenido opiniones diferentes es válido, no tenemos que pensar lo mismo en todo. Pero yo no hice ningún comentario personal de ningún miembro de Juntos por el Cambio. No hice ninguna crítica (cuando) ha habido diferencias".

Pero agregó: "Este tema no es muy opinable. La ley es contundente: en CABA se vota con boleta única. Y no tengo duda de que es el mejor sistema para terminar con la lista sábana, donde dirigentes se cuelan en una lista abajo para que la gente no se dé cuenta y en el que se gastan millonadas en boletas que después no están en el cuarto oscuro y esas 'triquiñuelas' a las que nos tiene acostumbrados la política tradicional. (La boleta única) es un sistema mucho más transparente y seguro".