Elecciones 2023: Lousteau cruzó a Jorge Macri por su defensa a Franco Rinaldi: "No vale todo"

El precandidato cruzó a su rival en la interna de Juntos por el Cambio y criticó su apoyo a Franco Rinaldi tras sus comentarios discriminatorios. Volvió a cuestionar su candidatura.

El precandidato a jefe de gobierno porteño radical, Martín Lousteau, apuntó contra su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio en estas elecciones 2023, Jorge Macri, y lo criticó por su respaldo a Franco Rinaldi, quien esgrimió una serie de comentarios discriminatorios que encendieron la interna opositora en los últimos días.

Lousteau afirmó que “los espacios políticos representan valores y no cualquiera puede decir cualquier cosa, no vale todo” ante el planteo de Macri, quien sostuvo que “nadie puede arrogarse el derecho de imponer el patrón ético dentro de nuestro espacio, nadie es dueño de esa medida".

“¿Vale cualquier cosa?, ¿nuestros candidatos pueden decir cualquier cosa aunque sean contrarias a lo que decimos de cara a la sociedad y a nuestras plataformas? A mi me parece una enorme contradicción esto y me gustaría debatirlo con él, porque nuestros candidatos tienen que defender los valores de la plataforma de Juntos por el Cambio", disparó el radical que este fin de semana participó junto a Jorge Macri en el Teatro Colón de la presentación del disco de Abel Pintos. Los dos precandidatos se fotografiaron juntos.

“Queremos construir una Ciudad más justa, defendemos la diversidad y de pronto nos encontramos con declaraciones de un candidato homofóbicas, son en contra de quienes viven en un barrio popular y que además son muchas en el mismo tono y en contra de los valores de JXC”, dijo Lousteau y agregó que “no cualquiera cosa puede decir cualquier cosa porque somos una coalición que le está planteando una propuesta a la sociedad sobre una plataforma”.

Franco Rinaldi protagonizó polémicas declaraciones que trascendieron y provocaron repudio. "¿O los matamos a los morochos o dejamos que hagan lo que quieran?”, “¿Qué hago con la Villa 31? Es un problema complicado. Lanzallamas”, “Te hierve la cola, boludo”, “Black Lies Matter” y “Si todo crimen contra una mujer es femicidio, ¿cómo se llama el crimen contra el hombre?”", fueron algunas de las frases. Rinaldi fue confirmado como el primer candidato a legislador porteño por la lista de Macri pese a que a estos comentarios discriminatorios y racistas en un canal de streaming.

Por otro lado, Lousteau volvió a acusar a Jorge Macri de negarse a debatir antes de los comicios del próximo 13 de agosto. Remarcó que “los porteños exigen un debate” y dijo “había un compromiso público de todos, a medida que se acercó la fecha empezaron a poner excusas y ahora parece que no quieren debatir, cuándo con un debate siempre ganamos todos los porteños”.

Mientras que insistió sobre la polémica de su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires. “La Constitución es clarísima, para mi está claro que se refiere a los últimos cinco años, ese artículo es muy claro que cuándo dice 'los años anteriores', se refiere a los años previos y a si conoces a la Ciudad, si estás al tanto de las demandas de los vecinos, si sabés que pasa en cada barrio", planteó.

"Es muy claro pero eso lo va a definir la Justicia, por eso yo no me presto a esas prácticas, no me gustan ni las comparto pero la decisión será de otro”, completó.

Mientras se lanzan dardos cruzados, Lousteau y Macri dijeron presente en un mismo evento que se desarrolló este domingo en el Teatro Colón y que tuvo como protagonista a Abel Pintos. El precandidato a Jefe de Gobierno estuvo junto al diputado Emiliano Yacobitti, el exintendente de Vicente López y la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, en la presentación del disco "Alta en el cielo". }