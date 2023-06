Elecciones 2023: Los vices de Bullrich y Larreta a días del cierre de listas

Los candidatos confirmados encararon la recta final de la definición con un listado de cualidades en mano para ver qué dirigente cumple con la mayor cantidad de requisitos favorables para lograr territorialidad, diversidad y gobernabilidad.

Se terminó el tiempo. De acá al jueves, como mucho, está previsto que Juntos por el Cambio anuncie los compañeros de fórmula que secundarán a sus candidatos presidenciables. Los dos nombres con más peso de la interna se propusieron, matiz más, matiz menos, las mismas características. El partenaire ideal, en la medida de lo posible, deberá colaborar con los votos o el peso territorial y garantizar un buen manejo del Congreso en caso de ser gobierno. En el menú, las opciones aparecieron como diversas pero no necesariamente multitudinarias. Lo que sí, no habrá tándem que no incluya cierto factor de diversidad entre las dos figuras centrales.

Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich anunciaron, el año pasado, que su compañero sería radical. Hoy nada está del todo cerrado pero se entró a las horas de definiciones, sin mucho margen para estirar las definiciones. El jefe de Gobierno y la ex ministra de Seguridad buscarán, con diferencias, más o menos lo miso. Que proporcione votos y que tenga referencia en el territorio, algo clave a la hora de fiscalizar la elección; que sepa manejar el Senado, un lugar que se describió como "difícil" para el año que viene por la paridad de fuerzas; que trabaje; y que avance con la ampliación.

Este último punto se mostró más larretista que bullrichista. El jefe de Gobierno no perdió sus intenciones de sumar al peronismo no kirchnerista y extender las fronteras de Juntos por el Cambio hacia el centro. Pero la presidenta del PRO bajo uso de licencia ya contó, como adelantó El Destape hace meses, que buscará un acuerdo parlamentario con la extrema derecha de Javier Milei. Por lo tanto, ambos intentarán expandir sus límites de influencia.

Bullrich, que manifestó su intención de tener un socio radical, también empezó a barajar nombres por fuera del partido centenario al quedarse sin Rodrigo De Loredo (que irá por la intendencia de Córdoba el próximo domingo); sin Carolina Losada (que disputará la PASO santafesina por la gobernación) y sin Alfredo Cornejo (que triunfó en la interna mendocina pero tendrá una batalla difícil en la general). Rodolfo Suárez, alfil del senador y actual mandatario de Mendoza, reemplazará a su jefe político en la Cámara Alta los próximos cuatro años. Otro descartado.

La lista, entonces, se achicó bastante. Por fuera del mundo boina blanca aparecieron los nombres de dos economistas, uno de los puntos más flojos en el discurso de Patricia. Por un lado, Carlos Melconian que habría rechazado el rumor y, por el otro, Ricardo López Murphy, que por el momento mostró intenciones de competir por la Ciudad pero no vio con malos ojos la chance. Sin embargo, todavía no había habido ofrecimientos concretos aunque es cierto que entre ambos existe un pacto político.

Otros radicales que podrían quedar como posibles son Luis Naidenoff, senador formoseño de fuerte experiencia en el Senado nacional al manejar el interbloque de Juntos por el Cambio y ahora comanda el radical. De fuertes vínculos con una figura en crecimiento como Gustavo Valdés, de Corrientes, y alejado de Gerardo Morales, podría ser una opción. Mantendrá silencio hasta que comience la semana, lo cual lo sube en la lista de dirigentes con porotos anotados al ser, además, de carácter federal, provenir de una provincia simbólicamente fuerte para la oposición, tener manejo de los medios y una compañera, como Losada, de importante conocimiento social.

El otro que apareció por estos días es Maximiliano Abad, líder de la UCR bonaerense, con fuertes vínculos con Ernesto Sanz y el visto bueno de Cornejo. Los dos sectores empezaron a hablar hace aproximadamente un mes y el marplatense también mostró experiencia parlamentaria aunque en otro nivel. Manejó la Legislatura provincial durante la gestión de Juntos por el Cambio y, luego, el bloque del radicalismo en el gobierno de Axel Kicillof. Funcionó como nexo entre su espacio y el macrismo y participó de negociaciones para defender los reclamos de ambos ante el Frente de Todos.

Abad y su entorno también optaron por el silencio en estas horas clave pero cualquier arreglo al que se pueda arribar con el líder radical de la provincia más grande del país traerá muchos coletazos. Será una decisión de todo el partido, en primer lugar, después de garantizarle espacios de poder a sus correligionarios para no mirar, una vez más, el gobierno desde lejos.

Eso redundará, de concretarse, en la pérdida de Abad como un posible vice provincial de Néstor Grindetti pero, también, en el alineamiento inmediato de este sector alejado a Morales en Buenos Aires. Enfrentaría, una vez más, a ambos bandos UCR divididos entre una y otra opción macrista. El compañero del alcalde de Lanús será boina blanca y del interior, no pareciera salir de esas dos características.

Si bien no se encontró un Facundo Manes 2021, con ese nivel de conocimiento y empuje, el plus será territorial y del centro productivo. Para ello, será clave la definición del Comité y las negociaciones nacionales que podrían conocerse entre martes y miércoles para dar tiempo al armado de listas. También podría suceder la aparición de un absoluto tapado o tapada que irrumpa como una sorpresa en el armado bullrichista.

El jefe de Gobierno también apuntará a los valores de los votos, la territorialidad, la gobernabilidad y manejo del Senado, la fuerza del trabajo, la amplitud y una cuota de diversidad en la fórmula. Ese distintivo podría llegar por lo federal del acompañante; por la paridad de género; por un complemento en la formación universitaria (Larreta es economista); o por venir de otro partido político. Estos factores no son excluyentes y la persona designada puede compartir más de uno.

Habrá novedades recién durante la semana y todavía no se adelantaron definiciones porque no se llegó a ellas, pero hasta el momento la prioridad siempre la tuvo Gerardo Morales que cumpliría con tres de cuatro factores de diversidad: jujeño, contador público y radical. Sin embargo, podrían aparecer otros nombres que, la verdad, se mantuvieron en silencio e incluso se puso en duda si no se arribaría a una fórmula enteramente PRO. También el jefe de Gobierno podría incorporar a Juan Schiaretti como extrapartidario y sumarlo a la fórmula, pero esta semana planteó que la figura saldría de Juntos por el Cambio.

Morales, por lo pronto, tuvo un peso importantísimo en el Senado durante casi 14 años. El Miguel Ángel Pichetto del radicalismo, por lo que garantizaría el factor del manejo de la Cámara Alta. También se mostró a favor de la ampliación hacia el peronismo no kirchnerista y cuenta con la estructura de la UCR al ser presidente del Comité nacional. Por lo tanto, salvo por el último punto, comparte todos esos valores con el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri que, pese a haber nacido en Banfield, hizo su carrera política desde Río Negro.

Todo, sin embargo, se verá esta semana. También en Buenos Aires, donde Diego Santilli, el candidato larretista, empezó a barajar la opción de tener una fórmula PRO pura. Se habló, en el último tiempo, de Martín Tetaz como posible acompañante pero no fue confirmado y no apareció como sólido. Otros en danza, con territorialidad o peso institucional, podrían ser el intendente de San Isidro y socio de Martín Lousteau, Gustavo Posse (que también prefirió no hacer declaraciones por el momento), y Danya Tavela, diputada nacional por Evolución.

Pero también se habló de la posibilidad de contar con una figura PRO de peso como Guillermo Montenegro en la fórmula. El cacique de General Pueyrredón, sin embargo, quedó descartado cuando el viernes comunicó su intención de reelegir en el distrito. Santilli fue otro de los que optó por apostar por Abad y mantener diálogos con los dos sectores de la UCR pero el marplatense se mostró más próximo a Bullrich y podría aportarle unos 33 intendentes que responden a él. De todos modos, se puso en duda que todos quisieran irse a ese armado y no apostar por el larretista, que mide mejor en las encuestas.

Bullrich y Grindetti sumaron a Cristian Ritondo como una figura central que iría como cabeza de lista de Diputados para presidir la Cámara, también de futuro complejo. Santilli mostró el claro acompañamiento de Elisa Carrió. Se dijo que, incluso, no abandonó las negociaciones con Facundo Manes para ofrecerle ser primer senador por la provincia pero el neurocientífico no mostró tener un plan B a la candidatura presidencial aunque todavía se desconoce quién podría acompañarlo.

La Ciudad de Buenos Aires apareció con un poco más de aire para definir compañeros de fórmula. Después de arduas negociaciones por los pisos y el mantenimiento de la alianza, los candidatos a jefe de Gobierno podrán elegir a sus socios después de las PASO, 48 horas después de notificado el ganador.