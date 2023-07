Las 4 propuestas de Larreta para las elecciones 2023: economía, educación, seguridad y vivienda

El precandidato de JxC, que competirá en la interna con Bullrich, ya dio a conocer propuestas económicas, educativas y sanitarias de cara a las elecciones.

El precandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, de cara a las elecciones 2023, presentó sus propuestas de gobierno que tienen principal enfoque en la unificación cambiaria y eliminación de retenciones -a nivel económico-, declarar a la educación como servicio esencial y garantizar 190 días efectivos de clase, entre otros. El actual jefe de Gobierno porteño competirá en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) contra Patricia Bullrich.

Propuestas económicas

Estabilización para bajar la inflación

Dicho plan incluye equilibrio fiscal primario a partir de la reducción del gasto público consolidado, la reducción de impuestos como ingresos brutos y retenciones, unificación del tipo de cambio e “independencia” del Banco Central, modificando la Carta Orgánica del Banco Central. A su vez, revisará el presupuesto para eliminar "gastos innecesarios, equilibrar las cuentas y llegar a déficit cero". Buscará eliminar el déficit de las empresas públicas y además impulsará un nuevo acuerdo con las provincias para bajar impuestos. Además, anuncia nuevas regulaciones para la energía, la minería, la construcción, el sector del conocimiento y el turismo.

Empleo

Con el objetivo de apuntalar el empleo e incentivar la inversión, Larreta propone una disminución de las cargas patronales y una flexibilización laboral que incluye convenios especiales para PyMES, reducción de indemnizaciones, "modernización" de negociaciones colectivas y flexibilización de normas laborales para bajar costos de contratación.

Subsidios y planes sociales

Para Larreta, la quita de subsidios al 30 por ciento de la población fue insuficiente. Le parece demasiado subvencionar al 70 por ciento. Es de prever que la clase media reciba entonces un tarifazo, como en el gobierno de Macri en 2016. Con el ajuste inicial, Larreta pretende lograr la confianza para ir liberando el cepo cambiario, pero de manera gradual.

Aunque no aclara cuál será la forma, sostiene que buscará transformar los planes sociales en trabajo. Pretende crear una agencia que conecte a trabajadores privados con el sistema educativo.

Larreta junto a Santilli, su precandidato a gobernador bonaerense. Dirimirá la interna ante Grindetti.

Campo

En primer lugar, eliminará las retenciones para los productos regionales y se llevará adelante un camino descendente para el resto de las retenciones, hasta su eliminación. Además, promete eliminar los cupos y restricciones a las exportaciones, fideicomisos y otras alteraciones discrecionales del mercado; mientras que ofrece unificar estándares sanitarios, incorporar tecnología, lograr la interoperabilidad entre SENASA, Aduana y AFIP y mejorar la trazabilidad de los productos.

Asimismo actualizará la Ley de Semillas; hará obras necesarias para mitigar los efectos de sequías, inundaciones y otros eventos climáticos; lanzará medida para cuidar a quienes viven y trabajan en el campo "poniéndole fin a las tomas de tierras, roturas de silobolsas, robo de animales", entre otros. Por último, buscará la incorporación de más trabajadores en el sector aumentando el mínimo no imponible.

Energía

Con el objetivo de potenciar el desarrollo de energías renovables y la producción de minerales críticos para la transición energética, Larreta manifestó que actualizará el marco regulatorio para que dichas energías promuevan y garanticen un crecimiento continuo en el sector energético; hará que los entes regulatorios tengan un rol claro y sean protagonistas en el mercado; ampliarán la capacidad de transporte eléctrico de las líneas de alta tensión y se va a generar un marco normativo para iniciar la producción de 400 mil toneladas de hidrógeno verde.

A su vez, mencionaron la promoción de un plan federal de generación distribuida, implementación de políticas de eficiencia energética -que incentiven y promuevan el uso racional y la multiplicación de la producción de minerales críticos- y buscará la aprobación de la Ley de Movilidad Eléctrica.

Larreta apoyó a Morales tras la represión de las protestas en Jujuy.

Propuestas educativas

Declarar como "servicio esencial" a la educación

Es una de las propuestas más destacadas y provocará, sin lugar a dudas, una respuesta en los gremios docentes. En el acto de presentación, el mandatario señaló que dicha modificación será "sin afectar el derecho a parar, que es constitucional" aunque aclaró que pretenderá que "el derecho a la huelga no esté por encima del derecho de los chicos a aprender".

Garantizar 190 días efectivos de clases

"Nuestros hijos son rehenes de la política. Hay paros, se pierden días de clase y todo eso profundiza la diferencia. Este sistema así como está no va más", señaló Larreta. Al mismo tiempo remarcaron desde su equipo que "no se van a poder cerrar más escuelas" y que "los chicos van a tener clases a pesar de todo, a pesar de los paros o de lo que sea".

Jornada extendida para alumnos/as que no cumplan con niveles de conocimiento

Entre una de las principales propuestas se resalta un nuevo método de lectura y comprensión de texto en las escuelas primarias como así también la de implementar el aprendizaje del inglés desde primer grado con un plan de transición a escuelas bilingües.

Incentivos al presentismo para docentes

En la misma línea de la medida que llevó a cabo el gobierno de la Ciudad hace unas semanas, con un bono por asistencia perfecta, el plan de Larreta es que los docentes "tengan mejores herramientas y sean quienes lideren esta revolución" educativa. Por eso, sobre un marco nacional que guíe a las provincias, propone que se reconozca a los y las docentes con incentivos frente al presentismo. Además, impulsan un plan de carrera docente "basado en el mérito y en la formación".

Prácticas profesionales

Siguiendo la idea de lo llevado a cabo en CABA, buscarán implementar las prácticas profesionales en el último año de la secundario. Por medio de ellas, los estudiantes que están cerca de egresarse podrán tener prácticas educativas en ambientes laborales. "La escuela tiene que conectar a los chicos con el mundo del trabajo", aseguran.

Evaluación independiente

Por fuera de las pruebas Aprender, buscan demostrar mejoras en el aprendizaje aplicando incentivos. "Lo que no se mide, no se mejora y hoy las escuelas están a ciegas", advierten.

Wi-fi en cada aula del país

Segunda reforma universitaria

Sobre este último punto, el equipo de Larreta que hoy en Argentina se egresan 6 de cada 100 estudiantes. "Vamos a hacer coincidir la oferta de carreras con las necesidades del desarrollo productivo de cada región, va a haber becas para carreras estratégicas y para estudiantes de sectores vulnerables, y vamos a impulsar carreras más cortas y títulos intermedios", resaltan.

Propuestas de Seguridad

Intervencón del Ejército Argentino

Rodríguez Larreta confirmó, el pasado 20 de julio, que en caso de ganar las elecciones el Ejército intervendrá en la situación de inseguridad "para cuidar nuestra soberanía, blindar las fronteras y controlar que no entren ni drogas ni armas". A su vez, marcó que enviarán cerca de 10 mil efectivos de Gendarmería y de la Policía Federal a las zonas más críticas del país como Rosario, el oeste del Conurbano bonaerense y el sur de Córdoba.

Grupo de Elite Antinarcotráfico

El precandidato a Presidente anunció que van a crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico, compuesto por "los mejores hombres y mujeres de todas las fuerzas". Desde Santa Fe, junto su candidato a vicepresidente Morales, aseguró: "Será una suerte de FBI, que va a controlar con tecnología de punta a las mafias que cometen delitos complejos".

Ley de Extinción de Dominio

Diputadas y diputados de Juntos por el Cambio impulsarán y posteriormente, aprobarán en el Congreso la ley de extinción de dominio para incautar los bienes y el dinero a los criminales mientras se resuelve su condena a través de un proceso judicial. "No puede ser que mientras están en proceso usen la plata que robaron para contratar sicarios y mandar a matar", lanzó.

Cárceles, nuevas herramientas y cambios en Código Penal

Con respecto a las cárceles, Larreta confirmó que van a construir módulos en las cárceles con inhibidores de señal para que los criminales no envíen órdenes desde allí ni manejen las organizaciones criminales. "Y vamos a construir cárceles de máxima seguridad, bien lejos de las grandes ciudades, para que los narcos estén presos y aislados", detalló.

A su vez, van a proponer y a aprobar un nuevo Código Penal. "Los delincuentes se modernizaron y el Código no, tiene 102 años. En ese momento no existía la tecnología o el narcotráfico. Acumuló más de 900 modificaciones y parches, hoy inentendibles", señaló. También impulsará un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil (entre los 14 y 18 años) para, por un lado, "evitar que los chicos entren en definitiva al mundo del delito, que no sean usados como soldaditos por los narcos" pero, por el otro, quien cometió un crimen "tampoco puede estar en la calle como si nada", agregó.

Mejoras en la Justicia

Por otro lado, utilizarán cámaras de reconocimiento facial y equipos especializados de las distintas fuerzas para "ir a buscar a los prófugos de la justicia" y avanzarán en la implementación del nuevo sistema acusatorio federal para lograr una justicia más rápida y eficiente. "Vamos a promover el juicio por jurados", completó.

Larreta y Morales acompañaron a Pullaro en Santa Fe y dieron detalles del plan de seguridad.

Cuidado a víctimas y fuerzas de seguridad

En primer lugar, brindarán asistencia, acompañamiento psicológico, ayuda económica y asesoramiento gratuito a quienes son víctimas de un hecho de inseguridad. Para esto, volverán a tener el control de las calles de los barrios más violentos llevando más policías, instalando cámaras, iluminando espacios.

En segundo lugar, darán a policías el entrenamiento y el equipamiento adecuado (que tengan por lo menos un año de prácticas y cada uno posea chaleco, arma reglamentaria, handy, tecnología y una pistola Taser) y promoverán beneficios para la profesión como mejoras en el salario, facilidades en el acceso a la vivienda y un sistema de salud de calidad.

Propuestas para la vivienda

Créditos hipotecarios

Larreta abogó por la vuelta del crédito hipotecario. "Vamos a recuperarlo con créditos con indexación paralela al sueldo, siempre respetando la estabilidad jurídica. Se va a crear un fondo compensatorio que le dé previsibilidad a las familias de cuánto van a tener que pagar cada mes. Cuando la cuota aumente más que el sueldo, este nuevo fondo va a cubrir la diferencia para que el acreedor cobre lo que corresponde", indicó. De todas formas, cabe señalar que se acompañará con subsidios a las familias que por sus niveles de ingresos directamente no podrían aplicar a un crédito. "En lugar de construir y regalar casas, el Estado acompañará a las familias según sus posibilidades para que puedan comprarse la suya propia", manifestó.

En caso de triunfar en las elecciones, prometió que se pueda solicitar una hipoteca para comprar una vivienda “en pozo”. Actualmente, solo se puede pedir hipotecas sobre bienes que estén terminados o escriturados. "Lo vamos a cambiar para que los argentinos puedan seguir ahorrando, ya que son créditos más baratos", añadió. Por último, trabajando mancomunadamente con el resto de las provincias y los municipios, buscará aumentar la oferta de vivienda para "agilizar y simplificar" los trámites para la construcción, permisado y escrituración.

Ley de alquileres

Más allá del acceso a la vivienda propia, el candidato busca darle posibilidades a quienes son inquilinos o inquilinas para que alquilen "más rápido, más fácil y más barato". En este punto, planteó la votación de una nueva ley de alquileres "con mayores libertades" (contratos de dos años y un sistema de actualizaciones que priorice el acuerdo entre las partes). A su vez, en relación a esto, fomentará la construcción de viviendas para alquiler con beneficios impositivos y facilitará el acceso a terrenos (con la condición de que se construya en las zonas más necesarios). Además, se premiará a los "buenos inquilinos" que paguen en tiempo y forma, quienes "recibirán una constancia que les sirva para un futuro alquiler o crédito". Son más de 8 millones de trabajadores independientes los que no pueden alquilar ni pedir créditos.

Conexiones de servicios públicos

Larreta sostiene que existen más de dos millones de habitantes sin agua de red, 4 de cada 10 ciudadanos/as no tienen cloacas y más de un millón viven en zonas que se inundan o viven cerca de un basural. Por eso, es importante invertir en obras para conectar diversos hogares para que accedan a servicios como red de cloacas, agua potable y luz eléctrica. "El acceso a los servicios públicos no puede ser un privilegio de unos pocos, es un derecho", remarcó.

Créditos para mejoras en viviendas

Mientras que, sobre la vivienda propia, promete dar créditos para que un millón de familias puedan mejorar su hogar (principalmente sobre los sistemas de desagües pluviales y cerrar más de 500 basurales a cielo abierto). "No perdamos la esperanza, merecemos otra cosa. Si nos esforzamos y trabajamos, podemos vivir mejor. Lo vamos a lograr, vamos a ordenar la economía. Juntos vamos a construir la vida que todos nos merecemos", sentenció.