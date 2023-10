Larroque le apuntó a Milei por la suba del dólar blue: “El excremento son los que quieren pulverizar la moneda nacional”

El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, se refirió a la corrida cambiaria y cuestionó a "los irresponsables que quieren rifar el país".

Andrés “Cuervo” Larroque se refirió a la corrida cambiaria de las últimas horas y apuntó contra Javier Milei: “El excremento son los que quieren pulverizar la moneda nacional”. “Si hay un excremento acá son los cipayos y vendepatrias que por el interés electoral y en la lógica de pulverizar la moneda nacional y dejar al país con menos capacidad soberana se prestan a este juego”, sentenció el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

“Hay un conjunto de irresponsables que quieren rifar el país. Están haciendo el esfuerzo final para comprometer una elección que arrancó complicada para nosotros pero que después empezó a tomar otro color”, reflejó el funcionario bonaerense. Además, dijo que “evidentemente están muy preocupados porque la recuperación de la iniciativa de Sergio Massa y todo lo que se vino generando en las últimas semanas los puso en una situación de desesperación”.

En diálogo con El Destape Radio, Larroque afirmó que “sin dudas, Macri y Milei hoy le temen a un balotaje con Massa”. En ese sentido, el dirigente recordó que, en su momento, “Macri había descalificando a Bullrich, y ahora hace este movimiento totalmente irresponsable que atenta contra el pueblo argentino”.

La imagen de Sergio Massa

Sobre la figura del ministro de Economía y candidato a Presidente de Unión por la Patria (UP), el ex camporista afirmó: “Hay un grado de identificación mucho más fuerte con Sergio Massa de parte de la militancia y de la ciudadanía en general”. En relación a la elección en Provincia de Buenos Aires, Larroque señaló que “estamos construyendo sobre el resultado de las PASO y hay una tensión entre los que fueron segundos y terceros que no se consolidan. Somos prudentes pero tenemos una expectativa muy positiva”.

Finalmente, y respecto de la poca visibilidad de Cristina Fernández en la campaña, el dirigente dijo que “ella lo explicó el día de la UMET. Que la centralidad la tiene que tener Sergio (Massa). Todos los esfuerzos tienen que hacerse en darle la centralidad”.

Más cepo: limitan la compra de dólares financieros para inversores extranjeros

La Comisión Nacional de Valores (CNV) limitó la compra de dólares financieros para inversores extranjeros con el fin de mejorar los controles sobre el mercado de capitales y prevenir maniobras de lavado de activos y evasión impositiva. La decisión había sido solicitada la semana pasada por el Banco Central y se formalizó este miércoles, a partir de la Resolución General 981/2023, publicada en el Boletín Oficial.

Esta medida se pone en marcha en el marco de un convenio de colaboración e intercambio de información entre la CNV, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. A través de ella, se establecen una serie de disposiciones transitorias que alcanzan a los inversores y agentes de valores del exterior y a grandes inversores locales. Así, involucra a las sociedades de bolsa (Alycs), Agentes de Negociación (AN) y Agentes de Corretaje de Valores Negociables (ACVN). Es decir, alcanza a grandes inversores y no afecta a la enorme mayoría de usuarios de dólares financieros y pequeños inversores.