Elecciones 2023 CABA: Larreta habló de diferencias en JxC pero reiteró que no habrá ruptura

El jefe de Gobierno se refirió a la fuerte interna y el fuego cruzado en la oposición tras el desdoblamiento de las elecciones en la Ciudad. "Puede haber diferencias", sostuvo.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, expresó que en el camino que tiene la coalición opositora hacia las elecciones "puede haber diferencias", pero reiteró que "no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura" a pesar de la fuerte interna que los atraviesa.

Los dichos del mandatario porteño se dieron este miércoles en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en el barrio de Palermo, donde se albergaron dos eventos con fuertes nombres de la oposición. "En el camino puede haber diferencias, no todos pensamos igual. Tengo una ley en la Ciudad, votada a fin de 2018, que dice que acá se vota con Boleta Única Electrónica y no hay margen para la mal interpretar, la ley es clarísima", aclaró sobre a crisis que afronta el PRO tras su determinación de que se utilice la boleta única electrónica en los próximos comicios del distrito.

En esa línea, Rodríguez Larreta defendió su decisión de desdoblar las elecciones y remarcó: "Estoy para discutir con los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo, esa es mi decisión y me hago cargo". Más allá de la interna y de las diferentes opiniones respecto al tema, el jefe de Gobierno reiteró que "no hay ninguna posibilidad de que haya una ruptura en JxC".

Durante su discurso en el encuentro realizado por la SRA, el jefe de Gobierno también mencionó distintos ejes que tendría una hipotética gestión en la Casa Rosada, a partir de diciembre de este año. "Mi prioridad va a ser ordenar las cuentas y llegar al déficit primario cero el primer año", remarcó mientras que prometió nuevamente "eliminar las retenciones para más de 200 productos de las economías regionales", un impuesto al que calificó de "horrible". Y añadió: "Con el resto de las retenciones tenemos que marcar juntos un compromiso de descenso escalonado que vaya de la mano con el aumento de exportaciones".

Por otro lado, marcó un contrapunto con quienes prometen "quitar el cepo el primer día" y prefirió hablar de "llegar" a un tipo de cambio unificado "lo más rápido posible", trabajando "de verdad". En esa línea, indicó: "Decir que soluciono los problemas el primer día, que desaparecen los impuestos, eso no es serio. Tenemos que hablar con la verdad, acá no hay recetas mágicas". Y agregó que lo importante es "ir reconstruyendo la confianza para tener una Argentina más estable", ya que "si no hay equilibrio fiscal, todo lo que decimos suena maravilloso pero no va a suceder".

A su vez, Rodríguez Larreta resaltó: "No hay que bajar el gasto público a cero, hay que laburar e investigar caso por caso, ministerio por ministerio". Y sentenció con respecto a la importancia de, en caso de llegar al gobierno, trabajar con el Poder Legislativo: "Hay que construir un acuerdo político para que todo lo que dije tenga acuerdos y leyes en el Congreso, aunque no creo que el kirchnerismo apruebe algo de lo que estoy diciendo".

Con información de Télam.