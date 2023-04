Macri, Milei, Bullrich y Rodríguez Larreta se cruzarán este miércoles en La Rural

El predio de la Sociedad Rural albergará dos eventos del que participarán fuertes nombres de la oposición. Se dará el primer cruce entre Larreta y Bullrich en el marco de la interna.

El predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo será este miércoles escenario de dos eventos en los que diversos precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio (JxC), Hacemos por Córdoba y La Libertad Avanza presentarán sus propuestas de cara a las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Por el otro lado, también habrá un encuentro de importantes empresarios argentinos que recibirán como "orador invitado" al ex presidente Mauricio Macri.

Según anunció la SRA, los precandidatos presidenciales que participarán del encuentro son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto por JxC; Juan Schiaretti por Hacemos por Córdoba y Javier Milei por La Libertad Avanza. El evento se realizará desde las 15 hs en el Auditorio Principal, dentro del Pabellón Rojo, con ingreso por la calle Juncal 4431.

Según informaron organizadores a Agencia Télam, no habrá transmisión en vivo y dependerá de cada candidato si tendrán algún tipo de contacto con la prensa que se presentará en el lugar. Sería la primera vez que el jefe de Gobierno porteño y la exministra de Seguridad nacional -también presidenta del PRO- se crucen en medio de la interna de la oposición a causa de la decisión que tomó Rodríguez Larreta de desdoblar los comicios en la Ciudad de Buenos Aires.

En las últimas horas, Rodríguez Larreta recibió munición pesada de sus pares por la determinación sobre los comicios en CABA. La primera en expresarse fue la precandidata a presidenta y ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal: "El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada". Y el expresidente Macri, citando el mensaje de la ahora diputada, enfatizó: "Qué profunda desilusión".

Por su parte, en un extenso tuit, la presidenta del PRO llamó a defender los valores de la coherencia y la convicción dentro del partido. "Por eso: 'Está mal cambiar las reglas, es hacer trampa', como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la Ciudad a cuatro meses de las elecciones", disparó Bullrich en sus redes. Y sentenció, diferenciándose del jefe de Gobierno: "Cuidemos el dinero de la gente, esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar".

Por su parte, el evento del que participará Macri es convocado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) y contará con la presencia del presidente de la SRA, Marcos Pereda; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, y el vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Eduardo Eurnekian, entre otros. También estarán el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss; la presidenta de la empresa Samconsult, Bettina Bulgheroni; el vicepresidente de la empresa Cabrales, Martín Cabrales, y el exministro de Transporte y vicepresidente de la CAC, Guillermo Dietrich.

A diferencia del encuentro de precandidatos presidenciales, el segundo evento de la jornada se llevará a cabo a partir de las 12.30 hs en el espacio El Central -que tiene ingreso por la avenida Sarmiento 2704- y que se encuentra alejado del Auditorio Principal en el que más tarde se realizará el segundo encuentro.

Con información de Télam.