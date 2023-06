La represión en Jujuy unificó al oficialismo en medio de la tensión por las PASO

En medio de las tensiones por las definiciones de las candidaturas y la posibilidad de una PASO en Unión por la Patria, la coalición se mostró unida en el repudio a la represión desatada por el gobernador y presidente de la UCR, Gerardo Morales, en Jujuy. Con diferencia de algunos minutos, Alberto Fernández y Cristina Kirchner salieron a rechazar la acusación de Morales, que los responsabilizó por los hechos que ocurrían en su provincia, en rechazo a la reforma constitucional que él mismo ideó. "Usted es el único responsable", le retrucó Alberto. "Morales no mienta más, hasta James Cameron se dio cuenta", ironizó CFK. El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro y el embajador Daniel Scioli, posibles contrincantes en las PASO, también coincidieron en el repudio a la violenta represión en Jujuy.

Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional. https://t.co/0W9eBEkUmH

En un momento que las relaciones personales están prácticamente cortadas, Alberto y Cristina se encontraron en las redes sociales unidos en el rechazo a los sucesos jujeños. Morales contribuyó al resposabilizarlos a ambos por los hechos en los que poco parecían tener que ver. Para peor, el gobernador jujeño luego sumó una foto de supuestos integrantes de La Cámpora de Vicente López que se encontrarían en la provincia, que fue rápidamente desmentido. Morales debió borrar el tuit. Alberto retuiteó el mensaje de la vice en el que aconsejaba al gobernador no mentir, además de añadir el mensaje de preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Wado de Pedro, que ya la tarde anterior había repudiado la represión a miembros de la comunidades y el modelo que buscaba instaurar Juntos por el Cambio, fue el encargado de informarle a Morales que la supuesta prueba de la infiltración camporista era trucha. La foto había sido tomada en abril de 2022 en la localidad bonaerense de Guernica. Una más de las muchas fakes news que desparramó el gobernador jujeño.

También fue muy enfático Scioli, su posible adversario en las PASO. El embajador subió su participación de la noche anterior en el programa de Joaquín Morales Solá en donde afirmó que "el camino no es la represión". A diferencia de su participación de días atrás en una entrevista en La Nación Más, donde se mostró amistoso por demás con la oposición al punto de sostener que podría incorporar a Patricia Bullrich a un futuro gobierno, esta vez marcó sus diferencias con ella, con Morales y con Horacio Rodríguez Larreta. "Eso no lo quiero ver más en la Argentina", apuntó.

Los graves sucesos de Jujuy colocaron en segundo plano la definición de las candidaturas en Unión por la Patria, ya en tiempo de descuento. La novedad fue la nueva declaración de los intendentes reclamando una lista de unidad o, de lo contrario, sumarán sus boletas al armado del acuerdo kirchnerismo-massismo. "Lo sabíamos de entrada", respondían desde el sector de Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz.

La vicepresidenta Cristina Kirchner está de vuelta en Buenos Aires, donde siguió de cerca todo lo relacionado con la represión, y se supone que este miércoles podría terminar de resolver la oferta electoral del espacio. En el suba y baja de posibilidades, subieron en las últimas horas las de Axel Kicillof para la Presidencia. Pero siempre todo en el terreno de las especulaciones.

Hoy vivimos un día muy particular en la Argentina. Las escenas de la represión en la Provincia de Jujuy, transmitidas en vivo por la televisión, nos remitieron por instantes a las que vivimos en aquel diciembre del 2001. Para los que no recuerdan o aún no habían nacido, les… pic.twitter.com/rBuoDpuLaT