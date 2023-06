La Junta electoral de Juntos por el Cambio oficializó la lista de Jorge Macri en CABA

La oficialización fue luego de que el Frente de Izquierda y un sector del peronismo impugne su candidatura por no cumplir con los requisitos para postularse. Cómo quedó la nómina.

La Junta Electoral de Juntos por el Cambio (JxC) oficializó la lista que postula a Jorge Macri como precandidato a jefe de Gobierno porteño para las PASO 2023. La nómina fue presentada ante la Justicia Electoral porteña para su aprobación. La candidatura de Macri había sido impugnada por el Frente de Izquierda y sectores del peronismo.

Según las actas de esta oficialización, la Junta Electoral de la coalición opositora decidió admitir la lista denominada "Vayamos por Más", que postula a Jorge Macri como candidato a Jefe de Gobierno porteño y a Franco Rinaldi encabezando la nómina de legisladores por la Ciudad.

En la resolución se adjudica a esta lista la letra B y se designa formalmente a su apoderado, su responsable económico-financiero y su responsable técnico de campaña.

Esta oficialización fue presentada ante el Tribunal Electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tendrá un plazo hasta mañana a la medianoche para expedirse sobre su validez, según informaron fuentes de la campaña de Macri.

La oficialización de la nómina por parte de la coalición cobra relevancia en el contexto de la impugnación a la nómina que fue presentada por el Partido Obrero. Este partido impugnó ayer la postulación de Jorge Macri al afirmar que no cumpliría con los requisitos de nacimiento o residencia mínima en el distrito para el cual se postula.

Por su parte, Jorge Macri dijo que "está tranquilo" y que los requerimientos legales para su precandidatura "se cumplen", por lo que responderá a la impugnación ante la Justicia. "Está claro quiénes no quieren que llegue. Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad", remarcó el actual ministro de Gobierno porteño en declaraciones a Radio Continental.

Además, el exintendente del partido bonaerense de Vicente López sostuvo que lleva "más de 41 años vividos" en la ciudad de Buenos Aires e insistió en que "está claro que los muchachos que viven desordenando esta ciudad no van a ahorrarse ninguna herramienta" para tratar de que no pueda ser candidato.

La presentación se formalizó ante el Tribunal Electoral de CABA y la Corte Suprema de Justicia, según informó en un comunicado Vanina Biasi, precandidata a jefa de Gobierno por el PO-MST en el Frente de Izquierda (FIT).

Hace dos semanas, Eugenio "Nito" Artaza había presentado una acción judicial contra la postulación de Jorge Macri con el mismo argumento. Además había advertido que iban "a continuar la presentación en la Corte Suprema de Justicia".

El ex senador informó a través de sus redes que realizó "una presentación de acción declarativa de certeza ante el Tribunal Electoral porteño". E indicó: "La transparencia administrativa no puede ser que quienes pretendan gobernar la Ciudad de Buenos Aires sean los primeros que violen la Constitución de la misma. Entendemos que no está conforme a derecho".

Asimismo, observó que "es público" que Jorge Macri "nació en Tandil, fue intendente y sigue siendo con goce de licencia de Vicente López y no cumple con los cinco años que exige la Constitución de la Ciudad antes de la presentación de una candidatura". Y cerró: "Vimos declaraciones del actual precandidato de hacer cumplir la ley con las personas que están en situación de calle y que duermen en los cajeros automáticos. El primero que debería preocuparse por cumplir la ley es él, cumpliendo con la Constitución porteña".