La chicana de Rosatti por la inconstitucionalidad de la dolarización de Milei: "Julia Roberts"

El Presidente de la Corte Suprema aseguró que eliminar el peso para dolarizar, propuesta en la que basa su política el candidato liberal, es "inconstitucional" y la Justicia puede intervenir.

El Presidente de la Corte Suprema de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, aseguró que la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre dolarizar la economía es "inconstitucional" si esto implica adoptar dicha moneda extranjera como propia moneda nacional. "Una cosa es que a mí me guste Julia Roberts y otra cosa es que yo le guste a Julia Roberts. Las monedas tienen un respaldo en la economía de cada país. Yo no la puedo emitir a Julia Roberts", lanzó.

En diálogo con El País, el magistrado manifestó: "Yo estuve en la comisión de redacción de la reforma Constitucional del ‘94 y es una cláusula que incorporamos ahí. ¿Qué dice la cláusula? Impone al Congreso defender el valor de la moneda. O sea, claramente, tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda hay que tener". Y aclaró: "Cuando veo este tema en Derecho constitucional, siempre digo a mis alumnos: una cosa es que a mí me guste Julia Roberts y otra cosa es que yo le guste a Julia Roberts. Las monedas tienen un respaldo en la economía de cada país. Yo no la puedo emitir a Julia Roberts. Yo puedo emitir a Horacio Rosatti".

Para generar ese respaldo, el país debe defender el valor de su propia moneda. "Ahora, si en la defensa del valor de la moneda la estrategia es vincularla a otra, es hacer una moneda flotante, es tener una canasta de monedas, ya son decisiones políticas. En las decisiones políticas la Justicia no podría intervenir. Sí podría intervenir si dicen 'acá no hay moneda'", señaló Rosatti.

En esa misma línea, el Presidente de la CSJN argumentó el porqué de la "inconstitucionalidad" que conllevaría la eliminación del peso. "¿Cuál es la moneda de un país? La que emite: puede ser peso o patacón o lo que sea. Si una dolarización elimina la moneda argentina es inconstitucional. Si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra es un camino que, para mí, es inconstitucional", aseguró. De esta manera, el "bimonetarismo" que propone la candidata cambiemita, Patricia Bullrich, sí estaría constitucionalmente aceptado. Y añadió: "Hay cosas que sí se pueden y ya se han hecho. Ligar el valor de una moneda, la propia, a una moneda extranjera, o a un conjunto de monedas".

"Todos los candidatos deberían leer la Constitución, esto no es mi interpretación rebuscada, retorcida. Insisto, puede haber mil implementaciones de economistas sobre el tema. Hay que tener una moneda que se emita en la Argentina, yo no puedo regular el valor de la moneda de otro país... Esa fantasía hay que terminarla", apuntó Rosatti.

Sobre el cierre, el titular del Consejo de la Magistratura señala que el problema es cómo se planteó el tema, "al estilo argentino, el todo o nada, dolarización sí o dolarización no". Y sentencia: "Yo por dolarización puedo entender, por lo que estoy percibiendo, dos cosas. Una es en sentido estricto la dolarización, me paso de una moneda a la otra. Yo no puedo defender la moneda de Estados Unidos, está claro eso, porque no tengo los resortes, porque no puedo emitir, porque no puedo regular la base monetaria".