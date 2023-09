Kicillof, junto a Grabois y Ofelia: “Esta campaña se hace hace a pata"

Los dirigentes de Unión por la Patria realizaron una mateada en La Plata donde hubo autocrítica y discusiones sobre lo que representa Javier Milei. “Basta de internismos”, pidió Grabois.

En el tramo de la segunda parte de la campaña para las elecciones 2023, el gobernador Axel Kicillof realizó una mateada en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, junto al líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois y la diputada porteña y dirigenta del mismo espacio, Ofelia Fernández. Durante casi dos horas los dirigentes realizaron un análisis de la coyuntura actual, de las nuevas generaciones, del resultado de las urnas y lo que “dijeron” a la dirigencia política y de las “internas” de Unión por la Patria (UP).

La mateada la abrió Ofelia Fernández quien le habló a su generación y les pidió “no tener miedo” para defender todo lo logrado. “Les pido que no tengan miedo. Sin miedo a Milei, sin miedo a octubre, a Bullrich. En la historia argentina hubo momentos peores, hubo 30 mil desaparecidos y hubo una pelea de lucha inédito como fue con las Madres de plaza de Mayo”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su parte, Grabois fue pragmático y directo: “Se acabó la boludez, se terminó con el internismo, amnistía absoluta. La patria está en peligro en serio”. Por ello pidió votar al ministro de Economía: “Massa es rubio y de ojos celestes y hay que votarlo”. El acto fue por demás distendido y se pudo ver a los dirigentes cómodos y a gusto con sus respectivos discursos.

Entre risas y mates, el mandatario local reconoció que “es una época rara la que estamos viviendo”, ya que “estamos en un momento se incertidumbre, de confusión”. Sobre el resultado electoral de las PASO, en donde Kicillof retuvo la Provincia, manifestó: “He recibido un mensaje de las urnas…. Las urnas hablaron. Lo peor que podemos hacer es enojarnos con los que votaron de una manera u otra. Esta campaña se hace a pata, hablando con todo el mundo”.

Ante un auditorio completo y con cientos de personas en las inmediaciones, el dirigente realizó una fuerte autocrítica de su espacio y del fenómeno Javier Milei: “En esta elección le veo una particularidad y es que la sociedad está bastante apática. Nosotros decimos que ‘nos jugamos la vida’ y no conseguimos que la gente vaya a votar. Tenemos que hacer un meaculpa grande, porque para nosotros es disparatado lo que dice (La Libertad Avanza) pero no lo estamos pudiendo transmitir. Si vemos que hay un proyecto que se gana la adhesión del pueblo y nosotros pensamos que a ese pueblo le va a ir peor y no lo podemos transmitir, dejemos de echarle la culpa a los medios y a Milei, la culpa es nuestra. Ahí hay algo que no está saliendo bien”.

Para el mandatario provincial, “estamos en una época de transición y creo que tenemos que ir dándole un carácter de época nuevo. El punto de partida no es que ‘todo está bien’, hay que partir de un diagnóstico que dé cuenta de las dificultades que hay; hay que hablar con la verdad”. Finalmente, Kicillof anticipó que seguirá haciendo “varias actividades” con Juan Grabois y Ofelia Fernández durante las próximas semanas.

Por su parte, Ofelia Fernández dijo ser “hija del movimiento feminista, de la justicia social y de Néstor y Cristina” y, hablándole a su generación manifestó que “ sino hacemos nada para evitarlo, la próxima generación va a ser hija de la antipolitica”. “Merecemos un presente mejor que este. Este presente no alcanza, no podemos ser conservadores de este presente”, reconoció.

El líder del Frente Patria Grande, Grabois, se refirió a las internas dentro del oficialismo y afirmó: “Hay que declarar una amnistía general. Basta de pases de facturas loco, basta de internismo, la patria está en peligro”. El dirigente, que meses atrás fue muy crítico con Sergio Massa saldó esas diferencias y dijo que, por el momento actual que se está viviendo, en las próximas elecciones, “hay que votarlo. Massa es rubio y de ojos celestes”.

Para Grabois, uno de los principales problemas actuales “es la destrucción de los ingresos de los sectores populares”. “El mapa del voto de Milei coincide casi como un calco, sobre todo en el norte grande, con la destrucción de los ingresos de los trabajadores informales, ósea de la economía popular”, analizó el dirigente y lo diferenció de “los asalariados y jubilados de la mínima” que “más o menos perdieron un poco, o le empataron a la inflación”.

“Hay que romper el chanchito y que los ingresos más golpeados puedan recuperar la devaluación que nos impuso el FMI”, sentenció Grabois que fue aplaudido en varias oportunidades. Finalmente reconoció el rol del gobernador bonaerense y dijo que “nos aseguró el triunfo en la Provincia”. Incluso y de una manera muy distendida, dijo que “había que modificar la constitución provincial para que Axel sea gobernador tres mandatos”, ya que de los contrario, “va a llegar a Presidente y yo no voy a poder ser”.