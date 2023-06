Juez, sobre la elección: "No tengo ninguna esperanza de revertirla"

El candidato de Juntos por el Cambio advirtió que "la semana que viene" va a saludar a Martín Llaryora para reconocer triunfo en las elecciones provinciales del 25 de junio.

El candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, Luis Juez, adelantó que va a reconocer el triunfo del candidato de Hacemos Unidos por Córdoba, Martín Llaryora, en las elecciones provinciales del pasado domingo 25 de junio. "Ya pasó la elección. No tengo ninguna esperanza de que pueda revertirla", dijo en Radio La Red.

Alrededor de las 6 de la mañana del lunes recién se pudo alcanzar el escrutinio provisorio del 94,90% de las mesas (8.598 de 9.060), que adjudicaba a la fórmula Llaryora-Myriam Prunotto el 42,76% de los votos (822.057) y segundo lugar a Juez-Marcos Carasso el 39,76% (764.406). En las primeras horas de la madrugada del lunes, Llaryora se reconoció ganador cuando aún restaban contabilizar poco más del 5% de los votos emitidos, lo que motivó la reacción de Juez, quien calificó como "irresponsable" esa actitud por parte del postulante oficialista.

Juez había denunciado “irregularidades en la carga de datos que difieren de las actas originales” y que, además, faltaban muchos votos por escrutar, por lo tanto había afirmado que iba a esperar hasta el final del escrutinio definitivo para expedirse sobre quién es el electo gobernador. En declaraciones a la señal de noticias LN+, el candidato opositor y senador nacional de JxC acusó al oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba de repartir "subsidios y droga" en los días previos a los comicios. Al ser consultado sobre si tenía pruebas sobre sus afirmaciones, Juez se limitó a decir en esa entrevista que lo decía desde su condición de "abogado penalista", sin brindar mayores precisiones al respecto.

El miércoles por la mañana, en una entrevista a Radio La Red, Juez ratificó esa denuncia pública, al sostener lo que había dicho sobre "el reparto de droga para hacer clientelismo”, y consideró que “donde entra el narco desaparece el Estado”. Sin embargo, declaró: "Ya pasó la elección. No tengo ninguna esperanza de que pueda revertirla, seguramente la semana que viene me verán ustedes yendo a saludar al intendente (Llaryora) y reconociéndole el triunfo".

Por otra parte, Juez se refirió a las declaraciones formuladas por la candidata a intendenta de la ciudad de Córdoba por el espacio "La Libertad Primero", Verónica Sikora, quien lo criticó por concurrir a votar el domingo pasado con su hija, que padece parálisis. “Me mata la maldad innecesaria. Desde que cumplió 16 años insistimos para que ella esté en el padrón. El domingo era una fiesta en mi casa porque llevamos a Mily (Milagros, su hija) a votar. Qué ventaja puedo sacar yo por tener un hijo discapacitado. Intento darle la mayor visibilidad para integrarla”, aseguró Juez.

La presidenta del PRO en uso de licencia y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, le respondió al también precandidato Horacio Rodríguez Larreta, quien había dicho que el modelo que propone el ex ministra de Seguridad es el mismo que implementó Mauricio Macri y ya "fracasó". "Hay límites en una campaña, es un ventajero total, no puede decir algo así de quien fue su jefe político durante tanto tiempo. Me parece muy deleznable", dijo Bullrich a Clarín.

"Me parece de una enorme bajeza moral, oportunismo y falta de ética que Larreta, que se jacta de haber trabajado 20 años con Macri, haga cualquier cosa con tal de conseguir un voto", agregó Patricia Bullrich.

