Elecciones 2023: sin Carrió, la Coalición Cívica insistió en ampliar Juntos por el Cambio

En el medio de la escalada de tensión en la alianza opositora, el partido lilito realizó su congreso partidario. Qué dice el documento.

Sin la líder del espacio, Elisa Carrió, la Coalición Cívica (CC) realizó hoy un plenario federal. En el marco de las internas que vive Juntos por el Cambio, el partido afirmó que "todo el esfuerzo" debe estar en "consolidar una estrategia de centro mayoritario" para que la alianza opositora "sea la alternativa de gobierno y gane las elecciones”. Carrió no pudo participar porque se encuentra de recorrida por Santa Fe y Formosa con motivo de las elecciones 2023.

"Nuestra vocación será siempre fortalecer la unidad, ampliar y potenciar nuestra coalición", aseguró la CC en un documento en el marco de una semana donde además del ingreso de José Luis Espert a la coalición opositora, también se debatió la posibilidad de sumar a Juan Schiaretti. "Nunca fuimos sectarios ni lo seremos", advirtieron los lilitos en un documento y agregaron: "Hicimos de Juntos por el Cambio un espacio político abierto donde se unen diversas expresiones políticas y en el que compartimos valores fundamentales como la democracia, la libertad y la república".

"En tiempos en que algunos buscan fragmentar y polarizar a los argentinos, sabemos que hay una inmensa mayoría de ellos que reclama una salida justa y no violenta. Junto a Elisa Carrió daremos testimonio por ellos, para construir la prosperidad desde la paz, el humanismo y la libertad", aseguró el partido en el texto.

Según consignaron, la "desidia, la corrupción y la violencia que sufrimos todos los argentinos, han despertado en un sector minoritario de la sociedad sentimientos de revancha, deseos de autoritarismo y posiciones radicalizadas".

"Frente a esto, Juntos por el Cambio, desde su origen, se trata de la representación de un centro mayoritario, que expresa la pluralidad y la congruencia política con los valores de la democracia, el reconocimiento del otro y alejada de los extremos que ponen en jaque la paz social", expresó el documento.

La posibilidad de incorporar a otros espacios y dirigentes, entre ellos, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, volvió a poner en estado de tensión a Juntos por el Cambio, puntualmente, por la puja entre los precandidatos a presidente del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

El encuentro de la CC estuvo encabezado por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro; acompañado la diputada nacional Mariana Zuvic; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López; los integrantes de la mesa ejecutiva nacional, legisladores nacionales y provinciales; y autoridades de distritos de todo el país

En lo formal, la Mesa Ejecutiva Nacional facultó al presidente del partido a suscribir una alianza electoral nacional, en el marco de Juntos por el Cambio, según los lineamientos establecidos por el Congreso Federal y esta instancia.

“Es necesario construir una estrategia de centro mayoritario que no implica renunciar a la firmeza”, advirtió Ferraro, y aseguró: “La Argentina no puede estar corrida a los extremos que pueden poner en jaque la paz social”.

En ese sentido, agregó que “los extremos buscan erosionar la democracia” y resaltó: “Cuando nosotros planteamos la unidad de Juntos por el Cambio y la amistad política acompañado con la vocación de ampliar”, señaló y dijo que "todo nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en una estrategia de centro mayoritaria para que JxC sea la alternativa de gobierno y gane las elecciones”.

Del plenario participaron también la titular de la CC ARI bonaerense y diputada provincial, Maricel Etchecoin; las diputadas nacionales Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman y Victoria Borrego; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Lucía Romano; el titular de la CC ARI porteña, Claudio Cingolani; el representante del Instituto Hannah Arendt y coordinador de los equipos técnicos de Juntos por el Cambio, Fernando Sánchez; entre otros

Qué dijo Juan Manuel López sobre la crísis de JxC

En declaraciones radiales, Juan Manuel López opinó sobre la situación de la alianza opositora. Cuando se le consultó sobre una potencial ruptura, el legislador "lilito" afirmó que "las posibilidades nunca son cero, pero yo no veo que eso vaya a suceder".

En ese marco, recordó que "Juntos por el Cambio tiene que firmar este miércoles su alianza y que "el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la CC van a firmar una alianza en su conjunto. Ya estamos trabajando para eso. ¿Hay tensiones?, sí, las hay. Si hay que tramitar pedidos de ampliación, lo haremos. La tensión es natural en función de la interna competitiva que tenemos", afirmó López.

Sin embargo, el diputado señaló que la iniciativa de incorporar a Schiaretti se realizó "a destiempo, de manera desprolija y generó fricción" entre varios de los integrantes de la coalición que se referencian en el sector que encabezan Bullrich y el expresidente Mauricio Macri.

El diputado también apuntó contra "el modo" en que Bullrich defendió su postura de no incorporar a Schiaretti a Juntos por el Cambio y le pidió "abordar" los debates con "seriedad".

"No me gusta que se digan que 'sos traidor'. ¿Por qué Patricia puede optar por (el diputado nacional de Republicanos Unidos Ricardo) Lopez Murphy y que no por (Espert? ¿Por qué si ella puede construir con gente de (el diputado nacional Florencio) Randazzo, y Schiaretti está vetado? Hay que dar debates con seriedad", subrayó.

Dichos de Carrió

López también defendió las recientes declaraciones de la líder de la CC, Elisa Carrió, quien dijo que Macri busca una alianza con el precandidato de la Libertad Avanza, Javier MiIei, para realizar "un ajuste brutal sobre las clases medias" y buscar establecer "un orden enmarcado en la noción de matar si es necesario".

"Carrió no lo ve a Macri en una posición constructiva. Por ser nuestro único expresidente (de Juntos por el Cambio), podría estar parado en un lugar de equilibrio y uniendo a su partido. La UCR tiene internas y las suele resolver porque tienen 130 años de historia. El PRO, que tiene los dos candidatos más competitivos, debería no haber trasladado sus diferencias al resto de la coalición", subrayó.

En ese sentido, también criticó a Macri y Bullrich porque "viven elogiando a Milei" y porque proponen "una expectativa" de un balotaje entre la alianza opositora y el referente libertario. "Esa expectativa nos pega un tiro en el pie a los miembros de Juntos por el Cambio", aseguró.

Con información de Télam