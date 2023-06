Guiños entre Juez y Macri en Córdoba, en medio del Schiaretti-gate: "Esta pelea fue funcional al peronismo"

Mientras la interna en Juntos por el Cambio arde por la incorporación de Juan Schiaretti, Juez reivindicó el ajuste del gobierno de Macri en un evento en esa provincia y dijo que su acompañamiento representa "un espaldarazo monstruoso".

En su disertación ante el círculo rojo mediterráneo en la poderosa Bolsa de Comercio de Córdoba, Luis Juez (con su traje de candidato a suceder a Juan Schiaretti) agradeció “haber sido invitado a esta tribuna de la República y de la libertad de expresión”, en un guiño a Manuel Tagle, el presidente de la institución, amigo personal de Mauricio Macri, quién le había regalado al senador dos frases: “El fenómeno Juez y el fenómeno Macri desbordó el salón” y “Luis, tenés que saber que vas a tener que hacer una gestión de austeridad”, bendiciéndolo en la carrera para las elecciones del próximo 25 de junio.

Desde que se enfriaron las relaciones en noviembre del año pasado, luego de que el expresidente se reuniera con el intendente cordobés y candidato schiarettista a la Gobernación de Córdoba; Macri y Juez acercaron nuevamente posiciones y ambos saben que se necesitan mutuamente. Este mediodía, ante 250 empresarios y banqueros cordobeses, el líder del Frente Cívico le hizo un guiño al fundador del PRO: “Que me acompañe Macri es un espaldarazo monstruoso. Sobre todo frente a esta gente que a vos te adora y a mí me examina”. Es que el círculo rojo cordobés apoyó decididamente al gobierno de Cambiemos y en la interna nacional de la derecha adhiere al macrismo, precisamente en el distrito electoral más refractario al kirchnerismo como es Córdoba.

Hace dos semanas, Macri y Juez se reunieron y limaron asperezas. El candidato cordobés de Juntos por el Cambio lo contó en el almuerzo de la Bolsa: “Mauricio dijo ´hagamos una raya, de acá para adelante, te voy a acompañar, decime dónde te hago falta' Y le dije, donde vos digas”.

Juez reivindicó el ajuste del gobierno de Macri. “Muchas veces, y no se enojen conmigo, le soltamos la mano. Muchas veces las aventuras son más tentadoras que bancar los procesos que requieren sacrificio, esfuerzo. Y se los advierto, muchas veces, los atajos nos conducen al precipicio”, remarcó.

También Juez señaló: “siempre le soltamos la mano y le perdemos la confianza a un gobierno que no es peronista y le damos un cheque en blanco a un montón de bandidos, que nos vuelven a traicionar, estiran la mecha de la bomba, y esa bomba explota, seguramente en un gobierno no peronista, y ellos después aparecen y te dicen que tienen una solución mágica”. También agregó que “no hay nadie en esta sala que conozca mejor que yo al peronismo de Córdoba”, un torpedo a la línea de flotación del gobierno de Juan Schiaretti, además de una crítica a la Casa Rosada.

No a Schiaretti

Juez les dijo a los empresarios cordobeses que el desembarco del gobernador cordobés al frente de frentes “nos quita identidad. Se los dije a los de la Mesa Nacional. Que no ayudaba. Espero haber sido muy claro. Porque, o somos el cambio o no somos nada”.

En el Frente Cívico contaron a El Destape que el senador cordobés chicaneó a Rodríguez Larreta y al jujeño Gerardo Morales: “Lo mejor para Juntos es ganar Córdoba; si Schiaretti quiere ingresar a Juntos, que baje las listas en Córdoba".

Juez logró el primer aplauso de los 250 empresarios tras reconocer “este espaldarazo que nos das a mí, a Marcos Carasso, la fórmula a la gobernación y a Rodrigo (de Loredo) y Soher (el Sukaria), la fórmula para la Municipalidad; por eso Mauricio te lo quiero agradecer públicamente”.

“No podemos hacer cualquier cosa”

Parado como opositor a la administración Schiaretti, Juez señaló que viajó a Buenos Aires para participar de la reunión de la Mesa de Juntos por el Cambio. “Nosotros no podemos hacer cualquier cosa: o somos el cambio o no somos nada. Nos cargamos el costo de querer cambiar este país que no cambia hace 50 años o no somos nada. Y si no vamos a ser nada, dejemos que lo hagan los otros”, dijo y cosechó otro aplauso.

En primera fila, lo seguían atentamente Macri, el anfitrión Tagle y sus socios Rodrigo De Loredo; el presidente de la UCR y candidato a vicegobernador Marcos Carasso y la diputada PRO Soher el Sukaría, quienes degustaban un medallón de carne con salsa de champiñones y papas con tomates secos. En otras mesas se sentaron los dirigentes del PRO Pedro Dellarossa, ex intendente de Marcos Juárez; y Sebastián García Díaz, candidato a legislador y uno de los principales referentes de Patricia Bullrich.

Sobre la reunión con la dirigencia de Juntos por el Cambio, que a instancias del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta evaluaba incorporar a Juan Schiaretti para competir en las PASO, Juez les dijo a los empresarios: “Vamos a defender a Córdoba como nunca nadie la defendió en estos 24 años; porque por no defender a Córdoba, se convirtió en una de las provincias más caras, más complejas, la menos competitiva”; y avanzó: “Les fui a decir que no tomen más decisiones desde el puerto sin consultarle a los cordobeses. Pueden pensar que por mi tonada tengo atado el burro en la puerta del Comité Radical, pero los cordobeses sabemos qué queremos, sabemos donde vamos, sabemos tomar decisiones. No tomen decisiones por nosotros”.

Haciéndoles guiños a De Loredo –lo trató de ‘Rodri’-; Juez dijo que “esta pelea de 24 años entre nosotros fue funcional al peronismo”; además, le pegó al gobierno provincial diciendo que “la salud pública está destruida, la educación por el piso y la inseguridad que hace estragos, donde el 80% de los cordobeses dice que es su principal problema”.

Juez aseguró que “este gobierno nombró al secretario general del gremio docente como Ministro de Educación y le fue bárbaro, no tuvo ni un quilombo en 17 años, pero dejamos de ser La Docta, hoy tenemos la peor calidad educativa del país, la peor jubilación docente”.

Parado en su pasado de peronista delasotista, el candidato de Juntos dijo que “perdimos del ‘8 hasta el ’97 y ganamos en el ’99; acuérdense cómo estaba la provincia con la salud y la educación por el piso. Pero esas promesas de campaña no se pudieron mantener en el tiempo, sino, no tendríamos la presión tributara que tenemos”.

Otro de los aplausos salió cuando apeló a sus humoradas “no sé si me van a poner un 4 o un 9”; chicaneó “no quiero aplausos, quiero votos” y avanzó con algunos datos de su gabinete: el macrista Antonio Beltramone, ex director de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) podría ir como jefe de ministros; también reconoció que técnicos de la Bolsa de Comercio y de la poderosa Fundación Mediterránea aportan sus cuadros y estudios; y al Ministerio de Agricultura irá un dirigente de la Mesa de Enlace.

