Elecciones 2023: Grabois auguró que llegará "al millón de votos" y ratificó su apoyo a Massa para las generales

El precandidato a Presidente perdió la interna de Unión por la Patria. Sobre el resultado, advirtió: "Tenemos en frente a los verdugos del 2001, a la verduga Patricia Bullrich".

El precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) y dirigente social Juan Grabois, señaló hoy que, según los datos recogidos hasta el momento, han "superado" las "expectativas" y destacó el hecho de estar cerca del "millón de votos", al hablar desde el búnker de la lista 'Justa y Soberana', De cara a las definiciones de las elecciones 2023, ratificó que apoyará a Sergio Massa en las elecciones generales para "enfrentar a los monstruos que atacan a nuestro país".

Con el 70,56% de mesas escrutadas, Grabois cosechaba 888.609 de los votos, y era superado por Sergio Massa, que obtenía 3.573.763; de esta manera, el dirigente social se acercaba al 20% de sufragios de UP. "Nos acostumbramos a construir colectivamente, no hay jerarquías, por eso no les digo gracias, nos decimos gracias a todos. Somos un pueblo que pelea por sus derechos y que está sembrando una semilla de cambio, que sin duda va a cosechar mayor justicia social para su pueblo", indicó Grabois.

Las declaraciones de Grabois

El dirigente social señaló: "Por los datos que tenemos hoy, superado nuestras expectativas, vamos a llegar al millón de votos. Fíjense lo que hemos hecho con dos escarbadientes y nosotros no subestimamos". Recordó las consignas de "tierra, techo y trabajo; la paz popular, con nuestros campesinos, pequeños colombianos, pueblos originarios, la integración humana, con los hombres, mujeres, niñas, niños y ancianos de la villa de los asentamientos y barrios populares de Argentina". Luego, señaló: "Nuestra generación es la que va a cumplir el sueño de San Martín y Bolívar, de Chávez y Pérez, que es unir a la patria grande". Sobre los resultados de esta PASO advirtió que "tenemos en frente a los verdugos del 2001, a la verduga Patricia Bullrich, que es el enemigo de la verdad", en referencia a los precandidatos de Juntos por el Cambio.

"Tenemos también en frente a una oposición importante de nuestro pueblo, que no tiene eso, pero a la que la política no le ha dado respuestas y consiguió su voto porque dice que va contra los privilegios de la casta", expresó sobre el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei. Y destacó: "Nosotros vamos contra los privilegios de todas las castas, de la policía, de la empresaria y también de la caja política". Luego confirmó su apoyo a Massa para las elecciones generales y afirmó: "Me toca irme rápidamente al lado de nuestro rival, a hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, que es manifestar el apoyo a Unión por la Patria para enfrentar a los monstruos que atacan a nuestro país".

Por su parte, la precandidata a vicepresidenta, Paula Abal Medina, habló de "un gran resultado de la lista que encabeza Juan" y consideró que el resultado obtenido "es impresionante". Luego de su discurso en el búnker al anfiteatro José Verdi, ubicado sobre la calle Almirante Brown 734, en el barrio de La Boca, Grabois partió hacía el bunker de Sergio Massa para felicitarlo por la victoria en la interna de UxP.

Con información de Télam