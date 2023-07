Fuerte cruce entre Bullrich y el larretismo por los cortes de calle

Desde ambos sectores se cruzaron por las interrupciones en el tránsito y las posibles resoluciones de los conflictos. "Cuando fue ministra no terminó con los piquetes", le reprocharon a Bullrich.

Los cortes de calle reavivaron la interna en Juntos por el Cambio en estas elecciones 2023. Referentes del sector de Horacio Rodríguez Larreta se cruzaron con Patricia Bulllrich, quien en redes sociales manifestó que en caso de ser presidenta terminará con los piquetes. Los dirigentes le recordaron que cuando fue ministra de Seguridad no pudo impedirlos.

"Cuando Bullrich fue ministra tampoco terminó con los piquetes”, sostuvo el actual jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel. El funcionario sostuvo que no cree en las discusiones internas en Juntos por el Cambio y manifestó que para terminar con los piquetes es necesario "evitar que los dirigentes sociales manipulen a las personas más necesitadas".

Bullrich criticó ayer en las redes sociales la postura que el jefe de Gobierno porteño tuvo ante los cortes realizados por integrantes de la Unidad Piquetera (UP) frente al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. "Otro día de caos: la Ciudad es tierra de nadie. Conmigo, esto se acaba", señaló la extitular de la cartera de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri en sus redes sociales.

Al cruce de Felipe Miguel salió la ex presidente del ENACOM, Silvana Giudici, quien manifestó en Twitter: "No se puede mentir. @PatoBullrich durante 4 años planteó quedarse con el control de los piquetes en la 9 de julio y uds. @FelipeMiguelBA planteaban que era competencia de la Ciudad, no quisieron aplicar los protocolos que ella sancionó apenas llegar al Ministerio Nacional. Pueden aplicarlos ahora están a tiempo".

Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC), Miguel Pichetto, cruzó a Bullrich al considerar que la postulante presidencial de la coalición opositora, Patricia Bullrich, posee un discurso "populista de derecha" y evaluó que las diferencias que existen entre la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta se basan en "las formas y el estilo" sobre cómo deben desarrollarse los cambios.



"Las diferencias no son por los cambios estructurales que hay que hacer. En eso estamos todos convencidos, si no las formas y el estilo sobre cómo se tienen que desarrollar", señaló Pichetto, que integra en provincia de Buenos Aires la lista que encabeza Larreta y que enfrentará a Patricia Bullrich en la interna de JxC en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto



"Nosotros creemos en el dialogo como una herramienta central. Tenemos que armar una mayoría en ambas cámaras. Pero también luego ampliar a los sectores democráticos que comprendan que la Argentina debe abandonar la patria del pobrismo y de los piqueteros", apuntó Pichetto en declaraciones a radio Le Red.



En ese punto, el exsenador nacional remarcó: "Ese es un matiz diferenciado que yo tengo con Patricia Bullrich porque del conflicto nunca sale nada bueno y se puede disparar la violencia". Durante la entrevista radial, el exsenador nacional peronista sostuvo que "hay que tratar de escuchar un poco más y salir de los efectos rápidos y emocionales" que son propios de los "populismos de derecha".