Franco Rinaldi, tras los videos discriminatorios: "Fue una expresión artística"

El precandidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires se defendió tras la difusión de los videos en los que lo observaba emitiendo discursos discriminatorios.

El precandidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio para las elecciones 2023, Franco Rinaldi, respondió este jueves por la noche a las acusaciones por discriminación que recibió después de que se difundiera un video en el que decía frases homofóbicas. "Es un stand up, una performance, una expresión artística que he ejercitado durante muchos años", dijo en La Nación Más.

Rinaldi manifestó que el video editado, en el que uno de los clips lo mostraban hablando de un periodista, no muestra "ni más ni menos que una expresión artística de libertad". Según explicó el precandidato de la lista de Jorge Macri, las declaraciones surgieron de "Un café con Franco", el ciclo que emitía por YouTube y otras plataformas. "No es ni más ni menos que un stand up, una performance, una expresión artística que he ejercitado durante muchos años y que es parte de mi vida anterior, de mi vida pública que tiene que ver con poder entretener, divertir, usar las palabras. No son cosas que estén por fuera o ajenas a cosas que suceden en otros ambientes, como el teatro de revista en la calle Corrientes o el stand up en la calle Corrientes", afirmó.

"Imaginate, Alfredo (Leuco), que yo que soy una persona con discapacidad y que he sufrido como es de público conocimiento muchas acciones discriminatorias a lo largo de mi vida, nada más lejos de mí que ejercer la discriminación sobre alguien. Jamás", manifestó y, en un intento de pedir disculpas, agregó: "Por supuesto que, cuando uno ejerce esa libertad, puede eventualmente ofender a alguien. Y en ese caso por supuesto que pido disculpas, porque es de buena persona y de buen hombre pedir disculpas y yo acepto que pude haberme equivocado en muchísimas cosas".

Ante la consulta del periodista Alfredo Leuco sobre si volvería a realizar la "performance" que se vieron en los videos, Rinaldi respondió: "No, por supuesto que no. Porque aparte yo ahora estoy en un rol de la actividad política y pública y obviamente tengo otra forma, otro procedimiento y otra tarea. Pero eso es parte de lo que yo hacía antes".

La palabra de Jorge Macri

El precandidato a jefe de Gobierno Jorge Macri también dio su visión sobre los dichos de Rinaldi, quien encabeza su lista de precandidatos para ingresar a la Legislatura porteña. "No hago ese tipo de humor, no comparto lo dicho. Pero también creo que sus disculpas son sinceras. Hoy hablé con Franco varias veces, sé que está disculpándose desde el corazón y sintiéndolo. Creo que hay un aprendizaje en esto".

Más temprano, la presidenta de la Unión Cívica Radical en la Ciudad de Buenos Aires, Mariela Coletta, había advertido en su cuenta de Twitter que solicitaría la renuncia de Rinaldi; un rato después, el rival de Jorge Macri en la interna por la jefatura de Gobierno, Martín Lousteau, se sumó al pedido: "Sorprendido por los videos que aparecieron los últimos días. No podemos permitir que Juntos por el Cambio lleve en sus listas a personas que fomenten el odio y la discriminación. Nuestro espacio debe trabajar por la libertad, el respeto y la inclusión. Este nivel de violencia lastima profundamente a nuestra sociedad. Tenemos la responsabilidad de ser mejores".

Si bien no los nombró, el primo del ex presidente Macri y ex intendente de Vicente López apuntó contra el sector de Lousteau, quien desde hace semanas repudia su candidatura por no llevar mucho tiempo viviendo en la Ciudad de Buenos Aires. "Hay un mecanismo donde evidentemente hay sectores, que no sé quiénes son, que pretenden que la gente no elija, que nosotros no seamos candidatos. Yo voy a ser candidato, cumplo con los requisitos", señaló en La Nación Más.