Fernando Iglesias redobló la apuesta y le contestó a Larreta por Bullrich: "Peor terminó Favaloro"

El diputado nacional cruzó al jefe de Gobierno porteño quien había cuestionado a Patricia Bullrich por proponer ir al FMI para conseguir dólares y salir del cepo rápido.

El diputado nacional Fernando Iglesias atacó al jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, quien minutos antes había cuestionado a Patricia Bullrich por decir que acudiría al Fondo Monetario Internacional (FMI) para buscar dólares que permitan salir del cepo de forma rápida.

"De la Rúa terminó mal, pero peor le fue a Favaloro", escribió Fernando Iglesias en su cuenta personal de Twitter. El mensaje hacía referencia a que Larreta minutos antes había cuestionado a Bullrich por decir que saldría del cepo acudiendo al FMI tal como hizo Fernando de la Rúa con el blindaje que terminó en la crisis de 2001.

Larreta apuntó hoy contra su contrincante en el frente opositor Patricia Bullrich y su plan económico en un eventual gobierno. Dijo que “ningún economista serio en la Argentina dice que se puede sacar el cepo cuando hay cero dólares en el Banco Central” en referencia a las promesas de Bullrich en la Sociedad Rural. Le recordó “el blindaje” del gobierno de Fernando De la Rúa en el que ella fue ministra de Trabajo entre 2000 y 2001 antes del estadillo social.

"El blindaje en nuestro país ya lo hizo De la Rúa y no vamos a repetir eso. Seamos realistas. Un nuevo acuerdo no es eso, es un nuevo préstamo del Fondo. ¿Así vamos a empezar el gobierno? ¿Por qué mejor no hacemos los deberes los argentinos? Cuando le debés plata al Fondo, como cuando le debés a cualquiera, hay que conversar para conseguir las mejores condiciones. Para eso hay que mostrar un rumbo. Si la Argentina se recupera, el Fondo no es un problema. Hay que cumplir", lanzó en una entrevista con CNN Radio. Y agregó: “Hablémosle en serio a la gente. Así como no hay dólares tenemos la perspectiva de ir incorporando reservas. Tenemos una gran oportunidad desde el año que viene. Hay que recomponer las reservas del Central y la confianza, que no es matemática. Y eso lo vamos a hacer lo antes posible".

Bullrich había dicho que en un eventual gobierno suyo van a “sacar el cepo lo más rápido posible” porque no se puede esperar un año. “Es como un ‘pacman’, que, para alimentarlo, hay que darle dólares, dólares y dólares. Es un desastre lo que pasa con el cepo”, dijo la exministra de Seguridad, y reveló que conversó sobre la política económica con Ricardo López Murphy, exministro de Economía y de Defensa durante el gobierno de Fernando de la Rúa. “Nuestro objetivo es que, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, vamos a abrir el cepo lo antes posible”, agregó en una entrevista a La Nación.

La declaración de Bullrich sobre “blindaje” generó la respuesta de Larreta que lo vinculó con el término utilizado por De la Rúa, en diciembre de 2000, para anunciar un acuerdo de casi US$40.000 millones con el FMI que finalmente no se alcanzó.