Encuestas 2023: Larreta se impone a Bullrich en la interna del PRO para la precandidatura presidencial

Un informe de abril, el jefe de gobierno se impone en la interna de JxC con amplia ventaja en los dos escenarios que se evaluaron. En el primero gana con el 16%, frente a Bullrich (10%) y Gerardo Morales (5%). En el segundo, sin precandidatos del radicalismo, Rodríguez Larreta amplía la victoria con 18% sobre 11%.

Se publicó una nueva encuesta sobre la interna del PRO y Horacio Rodríguez Larreta se impone a Patricia Bullrich y se sería el favorito para quedarse con la candidatura presidencial de ese espacio, según un informe de abril de la consultora Opina Argentina. Además, el mismo sondeo lo ubica primero en una futura PASO de Juntos por el Cambio.

Se evaluaron dos escenarios para la interna. En el primero, gana con el 16%, frente a Bullrich (10%) y Gerardo Morales (5%). En el segundo, sin precandidatos del radicalismo, Rodríguez Larreta amplía la victoria con 18% sobre 11%.

Además, Horacio Rodríguez Larreta es el dirigente nacional con mayor imagen positiva (49%). Detrás se ubica Javier Milei (44%), Sergio Massa (36%), María Eugenia Vidal (35%) y Patricia Bullrich (35%). Por su parte, Mauricio Macri es el dirigente nacional con mayor nivel de imagen negativa (75%), seguido por Alberto Fernández (71%) y Cristina Kirchner (68%).

Además, Juntos por el Cambio se impone como la fuerza más votada en las primarias. En el escenario primero, con el 31% frente al 26% del Frente de Todos. Los libertarios quedan terceros con el 23%. En el escenario segundo, es con el 29% frente al 26% del Frente de Todos y 24% de los libertarios.

El estudio se realizó desde el 5 al 15 de abril, en un universo de mayores de 18 años de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, Córdoba, Mendoza y otros centros urbanos. Fueron 1.402 casos con un margen de error de +/- 2,6%.

Asimismo, se destacó en el estudio que Milei y Cristina encabezan el listado de intención de voto. Ambos con un 14% cada uno de "seguro lo votaría". Además se mantiene el escenario de tres tercios. Con el FdT y JxC en 27% empatados y Milei solo con un 23%.

Hace un mes, la ex titular del PRO, Patricia Bullrich, superaba al jefe de Gobierno porteño en intención de votos en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, solo una dirigente aparece con mayor adhesión que la líder del "ala dura" del partido amarillo: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Un trabajo de opinión pública de la consultora Circuitos en marzo en la Provincia, planteó un primer escenario sin la Vicepresidenta y con el presidente Alberto Fernández como candidato. En esta variante, Bullrich aparece como la dirigenta con mayor intención de voto en territorio bonaerense, con un 21,5%. Luego aparece la opción "ninguno" con 18,3%.

Rodríguez Larreta aparecía tercero con 14,8%, superando al diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei con un 10,7%. El primer oficialista que aparece es el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, con un 10,4%. A Massa le siguen el ex presidente Mauricio Macri con 9,6% y Fernández con 6,3%. El fundador del PRO anunció a comienzos de esta semana que no competirá en los comicios de este año. Completan la terna el legislador porteño del Frente de Izquierda y los Trabajadores Gabriel Solano con 4,9% y el ex secretario de comercio interior Guillermo Moreno con 3,5%.