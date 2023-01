Encuestas 2023: con PASO del FdT y en generales, Kicillof le gana a Juntos por el Cambio

Un sondeo muestra al gobernador como el candidato más votado en una PASO del oficialismo. También como vencedor en dos escenarios que tienen a Diego Santilli y Cristian Ritondo como candidatos.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debe definir en los próximos meses si va por la reelección. Por lo pronto, el juego de las encuestas dan indicios de lo que puede llegar a ocurrir si se presenta por cuatro años más. Una encuesta dada a conocer estos días asegura que es el candidato más votado en una Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria (PASO) del Frente de Todos, y que el espacio en esa instancia vence a Juntos por el Cambio. Ya en las generales, sea Diego Santilli o Cristian Ritondo el contrincante, Kicillof se impone y consigue la reelección.

Según la encuesta, realizada entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2022 por la consultora Proyección, arrojó que Kicillof es el candidato más votado en una interna oficialista que incluiría al jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y la vicegobernadora Verónica Magario. Entre los tres cosechan un 41,4%.

Detrás, queda un lote de candidatos de Juntos por el Cambio que sumaría un 27,5%. De acuerdo a esos números, la PASO opositora la gana el diputado nacional del PRO Diego Santilli, aventajando a su par Cristian Ritondo; el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel; su par de San Isídro, Gustavo Posse; y el legislador nacional Facundo Manes. Estos dos últimos son de la Unión Cívica Radical, lo que marca una tendencia favorable para los dirigentes del partido amarillo.

Debajo de los candidatos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, cierran la grilla de potenciales candidatos a gobernador el diputado nacional de Avanza Libertad José Luís Espert y su par del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) Romina Del Pla.

La encuesta de Proyección planteó otro escenario en el que Kicillof se enfrenta a Santilli por un lado y a Ritondo por otro. El ex vicejefe de Gobierno porteño responde al alcalde capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, mientras que el ex ministro de Seguridad bonaerense apoya a la ex jefa provincial María Eugenia Vidal, pero tiene buena sintonía con la titular del PRO, Patricia Bullrich.

En el que figura el ex vicejefe de Gobierno porteño, éste obtiene 24%, mientras que el Gobernador lo vence con 37,2%. El tercer lugar queda para Espert con un 13,2 y Del Pla, con un 3,1. Estos dos últimos quedarían por debajo de la opción "no lo se", que cosecharía un porcentual de 22,5.

Por otra parte, en el escenario que cuenta a Ritondo, Kicillof obtiene un 37,3%, mientras que el ex ministro de seguridad bonaerense tiene un 15,4, casi diez puntos por debajo de los de Santilli. El Gobernador no capitalizaría el cambio de rival, ya que solo crece en un 0,1.

La caída en los votos se expresaría en que Espert pasaría al segundo lugar por un 15,8%, capitalizando el cambio de candidato de Juntos por el Cambio. La opción "no sabe" también recibe esos votos y aumenta a 26,9%. Curiosamente, el caudal de votos de Del Pla sube a un 4,7%.