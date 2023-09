En un discurso directo a los jóvenes, Massa les pidió "revelarse" y les prometió empleo de calidad

En el contexto del día del estudiante, el candidato de Unión por la Patria se distanció de las ideas de Javier Milei y explicó su plan de gobierno para los más jóvenes.

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria en las elecciones 2023, Sergio Massa, brindó un discurso con foco en la juventud y les pidió "revelarse" contra las ideas que promueve su competidor directo, Javier Milei. Remarcó que planean aplicar un programa que genere empleo formal y de calidad para los más jóvenes con el objetivo de "sacarlos" de las aplicaciones de delivery o transporte, como Rappi o Uber. Volvió a insistir en defender la soberanía de las islas Malvinas.

"A los estudiantes les digo que hoy es tiempo de revelarse. No desde un posteo en las redes sociales, sino desde defender lo que les es propio", subrayó el candidato. Junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Massa participó del acto de inauguración del Nuevo Parque Municipal de la Ribera de Quilmes.

"Es tiempo de revelarse contra los que quieren sacar computadoras, para defender el derecho estudiar, a divertirse a partir de la inversión del Estado", apuntó Massa. Contra el candidato libertario, soslayó que "libertad no es que los manden a andar a bicicleta en un Rappi", sino "trabajar con derecho a jubilación, con derechos laborales". Y afirmó que Milei "los quiere transformar en un número en la economía", cuando en realidad "son los protagonista de la Argentina que viene".

Asimismo, pidió defender "el derecho a ir a la universidad" para que "prepare con nuevas carreras la salida laboral". En esa línea, amplió: "Los no jóvenes tenemos que repensar con nuestros jóvenes el sistema universitario, para que tengan trabajo al salir de la universidad. Pondremos en marcha la financiación del primer empleo en empresas para que los pibes tengan salida en el mercado de trabajo".

"No los queremos condenados a opinar desde un posteo a alguien que dice que cada uno se las arregla como pueda, no quiero pibes que vayan armado al colegio, quiero que el Estado los abrace", enfatizó el ministro. Y destacó sobre su posible presidencia: "Me gustan las difíciles... más difíciles son, más fuerza le pongo, más inflo el pecho, más coraje".

Defender las Islas Malvinas

Contra el discurso de La Libertad Avanza, que resta importancia a la causa Malvinas, le recordó a la juventud: "Nuestros pibes cantaron durante el Mundial que jamás iban a olvidar a nuestros héroes. Revelarse es votar contra aquellos que niegan la soberanía de las Malvinas. Llamo a los jóvenes que creen en Argentina, voten en defensa de nuestra soberanía".

"Mientras algunos plantean cambiar islas por medicamentos, y otros directamente entregar las Malvinas, seguimos convencidos de que nuestra soberanía no se negocia", había afirmado Massa en un acto realizado en la localidad bonaerense de Ituzaingó.