Elecciones 2023: Vidal apoyó a los candidatos de JxC en Tierra del Fuego

La ex gobernadora de Buenos Aires estuvo en Ushuaia y acompañó a los candidatos a gobernador y vice de Tierra del Fuego: Pablo Blanco y Federico Frigerio.

La diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, visitó la provincia de Tierra del Fuego para apoyar a los candidatos amarillos que competirán este domingo. La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, estuvo en centro de Ushuaia junto a los candidatos Pablo Banco y Federico Frigerio, que van por los cargos de Gobernador y vice respectivamente.

“El valor de la lista de Juntos por el cambio en Tierra del Fuego es la renovación, mucha gente joven, mucha gente que por primera vez hace política, tanto Federico (Frigerio) como Pablo (Blanco), le están dando un lugar, y eso es importante para cuando el domingo los fueguinos, vayan a votar, van a poder elegir algo distinto y hay una alternativa”, afirmó Vidal y agregó: "No tenemos que seguir votando a gobiernos provinciales que acompañan a gobiernos nacionales que nos llevaron a una inflación del 120%, un 40% de pobreza".

La ex gobernadora hizo referencia a su última gran decisión de bajar su candidatura presidencial, la cual la argumentó al decir que respondió a que "escuchó" a los argentinos que pedían "unidad" y no división. "Recorrí todo el país y lo voy a seguir haciendo y una de las cosas que hice es escuchar, que estemos unidos, que no se peleen, que no discutan cargos mientras los argentinos están sufriendo angustiados, mi rol es acompañar a los candidatos y construir equipo en todo el país”.

¿Cuándo son las elecciones en Tierra del Fuego y dónde voto?

El próximo domingo 14 de mayo, la provincia de Tierra del Fuego llevará a cabo el proceso electoral mediante el cual se elegirán al Gobernador, Vicegobernador, 15 legisladores titulares y 8 suplentes. Estos cargos tendrán una duración que abarca desde el 17 de diciembre de 2023 hasta el 17 de diciembre de 2027. Asimismo, en dicho proceso se realizará la elección del Intendente para el Municipio de Tolhuin, y se seleccionarán a 5 concejales titulares y 3 suplentes para el período comprendido entre el 11 de diciembre de 2023 y el 11 de diciembre de 2027.

En caso de que ninguna de las fórmulas alcance la mayoría necesaria, se llevará a cabo una segunda vuelta el día 28 de mayo, tal como se encuentra establecido en el artículo 203 de la Constitución Provincial. Conforme a la legislación, en dicha instancia se procederá a realizar una segunda elección entre las dos fórmulas que hayan obtenido mayor cantidad de votos en la primera vuelta, y resultará victoriosa aquella que logre reunir el mayor número de sufragios. Cabe destacar que el plazo estipulado para llevar a cabo esta segunda vuelta es de 15 días a partir de la fecha de la primera elección.