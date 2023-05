Elecciones 2023: tras la carta de CFK , Rossi y Tolosa Paz pidieron PASO en el Frente de Todos

Los funcionarios aseguraron que es la forma más democrática de definir al candidato del Frente de Todos. Qué dijeron los demás precandidatos. El kirchnerismo ratificó la marcha del 25 de mayo.

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, afirmaron que, luego de que Cristina Kirchner ratificara que no se postulará a las elecciones 2023, la mejor forma de elegir el candidato del Frente de Todos es mediante una PASO. En la coalición oficialista están anotados para la carrera presidencial Daniel Scioli y Juan Grabois, mientras que se espera que definan Eduardo "Wado de Pedro, Agustín Rossi y Sergio Massa. Pese a que se cayó el "operativo clamor", el kirchnerismo confirmó que la marcha del 25 de mayo se realizará igual.

"El camino más genuino es el que se habilite en unas PASO", afirmó Rossi en una entrevista en El Destape Radio, donde además adelantó que va "en camino de confirmar" su candidatura a Presidente. "Todavía me faltan algunos aspectos más. No es una decisión personal, es ver si puede ayudar al Frente de Todos", señaló.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la Vicepresidenta ratificó que no será postulante, al afirmar que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" en estas elecciones, confirmando su decisión de no ser "candidata a nada" anunciada el año pasado, y reiteró que lo que considera una "proscripción" en su contra no es hacia una persona sino al "peronismo".

Por su parte, Tolosa Paz analizó que "si Cristina no es candidata, no hay síntesis. La construcción de un liderazgo necesita legitimidad con el voto popular". La ministra consideró además que tanto la vicepresidenta como el presidente, Alberto Fernández, han dado "una muestra de enorme de humildad" al decidir no presentarse como candidatos en las elecciones presidenciales de este año y sostuvo que la carta publicada por la exmandataria "invita al enorme desafío de seguir para adelante".

"Junto al Presidente (Alberto Fernández), Cristina ha dado una muestra enorme de humildad al correrse y señalar que no va a ser candidata. Abre así la cancha a nuevos jugadores titulares en un partido que nos tiene a todos muy movilizados", afirmó Tolosa Paz en declaraciones a radio AM 990.

Para la ministra, la carta de la Vicepresidenta en la que declinaba su postulación "fue la ratificación de lo que venia sosteniendo" y recordó que encomendó a todos los dirigentes "agarrar el bastón de mariscal y salir a explicar y conversar con un pueblo que esta atravesando una situación compleja".



En el kirchernismo mantuvieron la movilización que se lelvará a cabo el 25 de mayo cuandos e cumpla un nuevo aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. Andrés “Cuervo” Larroque señaló que “es imprescindible movilizarse”. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires precisó en El Destape Radio: "Hoy nos vamos a reunir a las 17 y naturalmente la carta es algo a tener en cuenta. Sin adelantarme a lo que digan los compañeros y las compañeras, en todos veo el ánimo de marchar, hay un espíritu de expresarse en la calle".