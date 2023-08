Elecciones 2023: se calentó la interna de Juntos por el Cambio en Formosa por denuncias por agresiones físicas

La alianza no logró lista de unidad para candidatos legislativos nacionales y habrá dos propuestas en las PASO del 13 de agosto, una bullrichista y otra larretista. Las "palomas" denunciaron al menos dos episodios de violencia física por parte de los "halcones".

A menos de dos semanas de las PASO, se recalentó la interna de Juntos por el Cambio en Formosa. El distrito, que ya celebró sus comicios provinciales, se dispone a enfrentar la elección nacional para las listas de diputados y senadores. Como en la mayoría de los territorios, la alianza no logró la unidad e irá con dos armados, uno bullrichista y otro larretista, para ver cuál de los dos se consagra como la segunda fuerza detrás de un peronismo difícil de vencer.

En la puja para consolidar ese poder, se empezaron a desatar episodios de violencia. El lunes, el armado del larretismo presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción y Correccional N°2, a cargo del Doctor Sergio Cañete, por “lesiones”. Será la segunda presentación judicial contra el bullrichismo por agresiones físicas. La segunda se estaba radicando por estas horas.

La presentación del lunes denunció el accionar violento de una “patota encabezada por Néstor Pinto, alias "Gitano", empleado de la Legislatura, del diputado Osvaldo Zárate”, por atacar “brutalmente a nuestro amigo y correligionario Juan Carlos Leguizamon”. Según explicó Fernando Carbajal, precandidato a senador, “le pegaron y patearon entre tres personas mientras se encontraba en el piso y luego de la golpiza los agresores huyeron cobardemente”.

El actual diputado nacional y postulante del larretismo no sólo responsabilizó a Zárate por la “seguridad” de sus militantes sino que le exigió a los candidatos bullrichistas, Ricardo Buryaile y Luis Naidenoff, “que garanticen la sana convivencia y el cese de la violencia política del equipo que trabaja para ellos”.

Según el relato, Leguizamón estaba colocando un cartel del armado larretista cuando Zárate lo increpó y lo sacó de su actividad a las trompadas. “Realmente un acto de violencia inadmisible, cuando encima somos del mismo espacio, todos formamos parte Juntos por el Cambio”, dijo Gabriela Neme, primera candidata a diputada nacional por este espacio. Además de radicar la denuncia penal, el agredido tuvo que recurrir al forense por las lesiones leves que presentó y programó una ecografía para la tarde del martes.

Pocas horas después de ese episodio, en la localidad de Laguna Blanca, “un dirigente, que fue candidato a diputado” por el sector del “senador (Luis) Naidenoff, irrumpió en el Comité Radical” de esa localidad en medio de “un estado de desequilibrio, de violencia, a los gritos y rompió cosas”, según relató Neme.

Ese acto fue grabado con un celular y en el audio se escucha a una persona enojada, a los gritos, por unos carteles y, cada tanto, algunos estruendos. Este hombre habría llegado al Comité con propaganda del aparato bullrichista para pedir su colocación y, ante la negativa, “enloqueció”.

Según se declaró, rompió sillas y mesas porque los dirigentes de esa localidad no decidieron acompañar la boleta de Patricia Bullrich sino la de Horacio Rodríguez Larreta. El episodio también será denunciado durante esta jornada. Esta persona fue identificada como Darío Carletti, miembro de la nómina de asesores de Naidenoff en la Cámara Alta.

El Destape consultó tanto con el sector de Naidenoff como con el de Buryaile y hasta el momento de la publicación de esta nota no había obtenido respuesta.

El 13 de agosto, Formosa elegirá presidente de la Nación, representantes ante el Parlasur y legisladores nacionales. Horacio Rodríguez Larreta llevará, en las cabezas, a los dos precandidatos importantes de la oposición: Fernando Carbajal para senador – que se embarcó en la difícil misión de intentar ir por la gobernación, si éxito – y Gabriela Neme para diputada – que salió como primer sublema dentro del lema de la coalición para quedarse con la intendencia de la ciudad capital.

Por su parte, Patricia Bullrich llevará a dos históricos. Luis Naidenoff para senador, con la intención de renovar su bancada, y Ricardo Buryaile para diputado. Hace un par de semanas, de hecho, los tres precandidatos se encontraron en una recorrida por Formosa con posterior conferencia de prensa. Un periodista les consultó por su oposición a la reelección indefinida de Gildo Insfrán – habilitada por la Constitución – y pidió comparar esta actitud con la elección de dos personas que estuvieron en el Congreso por largos períodos de tiempo – también habilitados legalmente -.

Desde el bullrichismo se respondió que no es lo mismo hablar de un cargo ejecutivo que de uno legislativo y ahí radicaría la doble vara para aceptar la legalidad en un caso (el propio) y rechazarla en otro (el ajeno). Buryaile puntualmente respondió que él tuvo un descanso como legislador nacional y que no se trataría de un ejemplo de reelección indefinida. Argumento no válido para Naidenoff.

Este es uno de los grandes caballitos de batalla de quienes llegaron para disputarles el poder. En definitiva, eso es lo que empezó a jugarse en esta elección nacional. Si halcones o palomas serán las locomotoras del tren opositor en Formosa. El larretismo se entusiasma con que los parajes más grandes están cerrando con ellos, que hicieron la mejor elección en la capital y que la diferencia en el interior – en los comicios locales – fue de menos de dos mil votos. Por lo tanto, podría haber un recambio.

El bullrichismo encontró, sin embargo, una buena tracción en la figura de Patricia Bullrich que sirve para motorizar la boleta completa mientras que la larretista se apoya bastante en sus candidatos locales.