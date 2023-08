Elecciones 2023: Santoro dijo que si gana, “se termina el Código Urbanístico” en CABA

El precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, analizó la campaña electoral a 10 días de las elecciones PASO

El diputado nacional y precandidato a jefe de Gobierno porteño por Unión por la Patria, Leandro Santoro, analizó la campaña electoral a 10 días de las elecciones PASO, el primer paso para las elecciones 2023. El dirigente brindó detalles sobre su campaña y remarcó que, en caso de ganar, “se termina el Código Urbanístico” en Capital Federal.

En Navarro 2023 por El Destape Sin Fin, Santoro amplió el concepto y explicó que “cuando sea gobierno derogo el Código Urbanístico y se termina la venta de tierra pública; es también la lucha por la defensa del ambiente".

Las propuestas de Santoro

Además el legislador nacional, se refirió a la problemática de alquileres: “Es muy difícil independizarse para los jóvenes que quieren irse de la casa de los padres”. Al respecto señaló al Gobierno actual de la Ciudad y opinó que “están pensando en la rentabilidad empresaria. Juntos por el Cambio está en su peor momento”.

En tanto, y sobre su fuerza (UP), dijo: “Estoy viendo que no logramos articular las generaciones. Si están los pibes, no está la gente más grande y eso es un tema”. “Si queremos ganar tenemos que llegar a 50 + 1”, afirmó y agregó: “No podemos repetir las consignas del 2015 porque perdemos”.

Durante la entrevista, el precandidato a jefe de Gobierno porteño detalló una de las mayores demandas que ve entre los y las jóvenes: “La gran epidemia del siglo XXI es la soledad y es mentira que es un tema de los viejos. Todo lo que tenga que ver con lo artístico, con lo deportivo, con lo cultural ayuda a reencontrarnos”. "La democracia se fortalece cuando además de militantes, que son claves, la ciudadanía se asume como ciudadanía y sin perder su condición de sociedad civil se compromete con lo público”, esbozó.

Finalmente pidió a la militancia salir a buscar los votos: "Si te falta argumento, bajate el programa, escribime en las redes para que un compañero te llame, sumate a cualquier básica, todo el mundo a militar esto porque tenemos una oportunidad".