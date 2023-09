Elecciones 2023: Roberto Navarro cruzó a la canciller de Milei por sus dichos sobre Malvinas

El director de El Destape cuestionó a la potencial canciller de Javier Milei, quien afirmó que "los derechos" de los habitantes de las Islas Malvinas "deben respetarse".

El director de El Destape, Roberto Navarro, cruzó este domingo a Diana Mondino, la potencial canciller de Javier Milei, quien había dicho que "los derechos" de los habitantes de las Islas Malvinas "serán respetados" si el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) se impone en las elecciones 2023. "Para la economista que Milei presenta como su futura canciller 'los derechos de los ingleses hay que respetarlos'. En cambio, los de los argentinos 'son una aberración'”, sostuvo Navarro en su cuenta de Twitter, en relación a la entrevista que Mondio dio al medio británico, The Telegraph, y que se conoció este domingo.

"Si la gente eventualmente quiere hacer ciertas cosas, se harán. Ahora mismo estamos en el peor de los mundos, porque ni Gran Bretaña ni Argentina pueden hacer un uso razonable de los recursos que hay allí abajo", manifestó Mondino. La referente de LLA sostuvo que, si la Argentina quiere estrechar los lazos con los isleños, debe antes "convertirse en un país normal".

“¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina?”, sostuvo Mondino para defender su argumento en contra de la soberanía argentina sobre Malvinas, a la vez que se preguntó "por qué alguien querría ser parte de una sociedad" como la argentina y sentenció: "Necesitamos convertirnos en un país normal y somos un país vacío".

En 2013, los isleños realizaron un referéndum en el que el 99,8% expresó su preferencia sobre seguir bajo administración británica. En su momento, desde el gobierno argentino habían calificado al evento de "totalmente irrelevante". "¿Qué iban a decir? Es un referéndum organizado por británicos para británicos, con el fin de que digan que el territorio tiene que ser británico", había dicho la embajadora argentina en Londres, Alicia Castro, quien a la vez había puntualizado: "No es que no entendamos a los isleños en su afán de ratificar su identidad: ellos son británicos y la ley británica los reconoce como tales. La Argentina no intenta cambiar su identidad y su modo de vida, pero el territorio que habitan no lo es. Hay un derecho que no tienen, que es a decidir sobre el destino de nuestro territorio o a resolver la controversia de soberanía".

Guillermo Carmona remarcó la "pasión ideológica" de Milei por Margaret Thatcher

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, cuestionó los dichos de Mondino, publicados este domingo por The Telegraph. "Entre la ignorancia y la vulneración de la Constitución Nacional, Javier Milei quiere llevarnos hacia una política de entrega de Malvinas. Las declaraciones de Diana Mondino a The Telegraph lo confirman", tuiteó Carmona al compartir la nota.

"Expresiones como las que lanzan Milei y Mondino han sido características de gobiernos desmalvinizadores. Su compromiso con la soberanía nacional es nulo y manifiesta su predisposición a violar la Constitución y el derecho internacional que asiste a la posición argentina", apuntó Carmona, y advirtió: "Mañana enviaré al despacho del diputado Milei un texto de la Constitución Nacional y el compendio de Resoluciones de la ONU sobre Malvinas. Tal vez su lectura le permita comprender las aberraciones en las que incurre junto a sus más próximos colaboradores cuando habla de Malvinas. Espero que su pasión ideológica por Thatcher no le impida, tras su lectura, comprender por qué las Malvinas fueron, son y serán siempre argentinas".