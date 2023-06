Elecciones 2023: quién es Rubén Uñac, candidato a gobernador de San Juan

El hermano de Sergio Uñac buscará quedarse con la gobernación de San Juan en las elecciones a gobernador y vice que se celebrarán el 2 de julio en la provincia.

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, presentó a su hermano, Rubén, como candidato a sucederlo en las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de julio, tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los comicios provinciales del 11 de mayo e inhabilitó al actual mandatario a candidatearse.

El primero de junio, el máximo tribunal de Justicia ratificó su decisión de no permitir que Sergio Uñac vaya por la reelección en su provincia. El fallo lo firmaron los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, mientras que Ricardo Lorenzetti no votó debido a que no había firmado la cautelar que había inhabilitado los comicios en un primer lugar.

Tras la ratificación del fallo, el presidente Alberto Fernández cuestionó la decisión de la Corte. "Una vez más, la Corte Suprema se entromete en el proceso democrático y autonómico de las provincias. Ha dictado una sentencia sin que previamente opinara el más alto tribunal de San Juan, atribuyéndose una competencia originaria a partir de una interpretación forzada e ilegítima", expresó en su cuenta de Twitter y agregó: "Lejos de impartir justicia, rompe el federalismo y debilita nuestra democracia. El pueblo es el que siempre elige".

Sergio Uñac, por su parte, repudió al organismo del Poder Judicial con un comunicado que difundió en sus redes sociales. "Como ya lo he dicho, sostengo y sostendré mi respeto a las instituciones del Poder Judicial. Acataré lo que la Justicia dispone. Aunque no comparta, en lo absoluto, una decisión que refleja, de la peor manera posible, la judicialización de la política", sostuvo.

El lunes 5 de junio, el gobernador presentó a su hermano, Rubén, como candidato a gobernador de San Juan. En la fórmula lo acompañará Cristian Andino, candidato que formaba parte también de la boleta original. "Como militante asumo el compromiso de que vamos a militar mucho para que desde San Juan les podamos decir a esas personas de Buenos Aires que nos quieren digitar la vida, el 2 de julio que San Juan quiere que el modelo de Sergio Uñac siga gobernando y que la garantía de la continuidad de ese modelo que se llama Rubén Uñac junto a todos los intendentes y concejales que fueron electos el 14 de mayo", dijo Andino en el acto de presentación de la fórmula.

Sobre su hermano y actual candidato a gobernador, Sergio Uñac declaró: "No voy a hablar de la carrera política y el compromiso de Rubén para con San Juan y este modelo, porque todos ustedes los conocen". Y agregó: "¿Por qué confío en él? Porque lo conozco hace 53 años, me gustaría conocerlo hace menos porque eso significaría que yo tengo menos edad".

¿Quién es Rubén Uñac?

Nació en el departamento de Pocito, en 1964 y es hermano mayor del gobernador saliente, Sergio. Se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en 1991 y comenzó su militancia en el peronismo en los años 1990. Fue consejero titular del Partido Justicialista en la provincia de San Juan y entre 2003 y 2005 fue secretario administrativo de la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan.

Rubén Uñac tiene una larga historia en la vida política sanjuanina: fue diputado nacional entre 2005 y 2007 y entre 2011 y 2015, vicegobernador entre 2007 y 2011, diputado provincial entre 2015 y 2017 y senador nacional desde ese año. Actualmente, el abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba es vicepresidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles y vocal en las comisiones de Defensa Nacional y Asuntos Constitucionales en el Senado. Desde 2019 integra el bloque del Frente de Todos.

En su cuenta de Twitter, el candidato a la gobernación de San Juan expresó que va a "a defender a San Juan y a los intereses de cada uno de los sanjuaninos". "La circunstancia me pone hoy acá, y no voy a escapar al destino. Voy a jugar donde me toque, como jugué siempre, entendiendo que los objetivos colectivos están por encima de los intereses individuales", agregó.